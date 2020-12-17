Bilim insanları keşfetti! Milyonlarca yıl önce yaşamış dünyanın en eski piton yılanı

YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREK

Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor. Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor. Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor. Bu nedenle pitonların, ekosistemde boa yılanlarıyla birlikte yaşadığı ve bu yılan ailelerinin rekabet içinde olduğu tezinin şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.