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17 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim insanları keşfetti! Milyonlarca yıl önce yaşamış dünyanın en eski piton yılanı Bilim insanları keşfetti! Milyonlarca yıl önce yaşamış dünyanın en eski piton yılanı
Almanya ve Brezilyalı bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında yaklaşık 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Bilim insanları keşfedilen kalıntının dünya tarihinin en eski piton yılanı olabileceğini söyledi.
Giriş Tarihi: 17.12.2020 08:28 Güncelleme Tarihi: 17.12.2020 08:38
Almanya'nın Frankfurt kentindeki Senckenberg Araştırma Enstitüsü ve Brezilya'nın Sao Paulo Üniversitesi'nden bilim insanları, Darmstadt kenti yakınlarında 47 milyon yıllık olduğu belirtilen bir piton yılanının kalıntılarını keşfetti. Keşfin şimdiye kadarki en eski kalıntı olduğu açıklandı. Günümüz pitonlarının öncülerinin evrimsel kökenlerinin nerede olduğu bilinmezken, Paleontolog Krister Smith
"Analizlerimiz, bunların Avrupa'da da geliştiklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı. GALERİ DEVAM EDİYOR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREK
Araştırma enstitüsüne göre pitonlar altı metreden uzun ve dünyanın en büyük yılanları arasında yer alıyor. Bugün çoğunlukla Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya ve Avustralya'da yaşıyor. Bulgular, küresel iklim soğudukça Avrupa'dan kaçtıklarını gösteriyor. Bu nedenle pitonların, ekosistemde boa yılanlarıyla birlikte yaşadığı ve bu yılan ailelerinin rekabet içinde olduğu tezinin şimdi yeniden değerlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor.
DEV PİTON 2 METRELİK TİMSAHI YUTAMAYINCA...
Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...