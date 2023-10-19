19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilim insanları bile açıklayamadı 👻 Fotoğrafa dikkatli bakanlar o ayrıntıyı görünce gözlerine inanamadı

Bilim insanları bile açıklayamadı 👻 Fotoğrafa dikkatli bakanlar o ayrıntıyı görünce gözlerine inanamadı

Geçmiş yıllarda çekilen bazı fotoğraflara dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı. Bir kişi çektirdiği fotoğrafta arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...

Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:02
  • 1
  • 86
Bilim insanları bile açıklayamadı 👻 Fotoğrafa dikkatli bakanlar o ayrıntıyı görünce gözlerine inanamadı

Sosyal medyada dolaşımda olan tüyler ürpertici hayalet fotoğraflarına bakmaya bile cesaret edilemiyor. Bir aile fotoğrafı fazladan bir elle mahvolmuş. Babanın sağ omzuna dikkat edin. Kimse kime ait olduğunu bilmiyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 86
Bilim insanları bile açıklayamadı 👻 Fotoğrafa dikkatli bakanlar o ayrıntıyı görünce gözlerine inanamadı

Bu fotoğraf, Bolivya'da bir doktor tarafından çekildi. Tam çekilirken asansör kapıları açıldı ancak içinde kimse yoktu. Sonradan fotoğrafı gördüler...

  • 3
  • 86
Bilim insanları bile açıklayamadı 👻 Fotoğrafa dikkatli bakanlar o ayrıntıyı görünce gözlerine inanamadı
  • 4
  • 86
Bilim insanları bile açıklayamadı 👻 Fotoğrafa dikkatli bakanlar o ayrıntıyı görünce gözlerine inanamadı

Bu fotoğraf 1972'de çekildi ve 4 düğün davetlisini gösteriyor.Fotoğrafta başka bir ayak var.

  • 5
  • 86
Bilim insanları bile açıklayamadı 👻 Fotoğrafa dikkatli bakanlar o ayrıntıyı görünce gözlerine inanamadı