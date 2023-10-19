19 Ekim 2023, Perşembe
Bilim insanları bile açıklayamadı 👻 Fotoğrafa dikkatli bakanlar o ayrıntıyı görünce gözlerine inanamadı
Geçmiş yıllarda çekilen bazı fotoğraflara dikkatli bakanlar gözlerine inanamadı. Bir kişi çektirdiği fotoğrafta arkasında gözüken şeyi görünce neye uğradığını şaşırdı. Bu fotoğrafları görünce gördüklerinize inanamayacaksınız. Gerçekten hayalet diye bir şey var mı? İşte internette dolaşan görenlerin tüylerini ürperten 'hayalet' fotoğrafları...
Giriş Tarihi: 19.10.2023 06:02
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