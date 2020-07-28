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Bilim insanları açıklayamadı! Küçük kızın çekildiği fotoğraf...
Küçük kızın fotoğrafı bilim insanlarını bile şaşkına çevirdi. Bu fotoğraflara akıl sır ermiyor... Bir ufaklığın çektiği ve sosyal medyada yayılan bu fotoğrafa, bilim insanları bile açıklama getiremedi. Amerika'da 2009 yılının ağustos ayında yeğeninin fotoğrafını çeken küçük kız, 1990 yılında ölen büyükannesinin de fotoğrafa girdiğini görünce şok geçirdi. Peki nedir bu fotoğrafı ilginç kılan? İşte sosyal medyanın konuştuğu o fotoğraflar...
Giriş Tarihi: 28.07.2020 06:51Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 06:51