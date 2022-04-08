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Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadınlar marketin altını üstüne getirdi
İstanbul Beyoğlu'nda bir marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu 2 kadının cep telefonlarını kapkaççı çaldı. Peşinde kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar markete geri dönüp ortalığı karıştırdı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Market işletmecisi "Kadınlar bizim kapkaççılarla ortaklık ettiğimizi düşünüp dükkanı dağıttılar" sözleriyle sitem etti.