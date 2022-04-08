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Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadınlar marketin altını üstüne getirdi

İstanbul Beyoğlu'nda bir marketten alışveriş yapan yabancı uyruklu 2 kadının cep telefonlarını kapkaççı çaldı. Peşinde kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar markete geri dönüp ortalığı karıştırdı. Yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Market işletmecisi "Kadınlar bizim kapkaççılarla ortaklık ettiğimizi düşünüp dükkanı dağıttılar" sözleriyle sitem etti.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 16:12
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Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadınlar marketin altını üstüne getirdi

Olay, çarşamba sabaha karşı saat 05.30 sularında meydana geldi. Hüseyinağa Mahallesi'nde markete gelen yabancı uyruklu 2 kadın alışveriş yapmak istedi. Bu esnada kadınlardan biri elindeki cep telefonlarını tezgahın üzerine bıraktı.

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Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadınlar marketin altını üstüne getirdi

Kadın, çantasından para çıkarmaya çalıştığı esnada aniden içeri giren kapkaççı tezgah üstündeki cep telefonlarını alarak kaçtı.

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Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadınlar marketin altını üstüne getirdi

Şaşkına dönen kadınlar kapkaççının peşinden giderken market çalışanı da dışarı çıktı.

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Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadınlar marketin altını üstüne getirdi

RAFLARI BİRBİRİNE KATTILAR

Bir müddet kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar geri dönüp market personeliyle tartışmaya başladı.

Bu sırada markette bulunan ve onları sakinleştirmeye çalışan kişilerle de tartışan kadınlar tehditler savurup kavga çıkardı.

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Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadınlar marketin altını üstüne getirdi

Hırsını alamayan kadınlar araya giren kişilere saldırıp raflardaki ürünleri yere döktü. Daha sonra marketten çıkan kadınlar olay yerinden uzaklaşırken, market çalışanı durumu polise bildirdi.