Beyoğlu’nda kapkaça uğrayan yabancı uyruklu kadınlar marketin altını üstüne getirdi

RAFLARI BİRBİRİNE KATTILAR

Bir müddet kovaladıkları kapkaççıyı yakalayamayan kadınlar geri dönüp market personeliyle tartışmaya başladı.

Bu sırada markette bulunan ve onları sakinleştirmeye çalışan kişilerle de tartışan kadınlar tehditler savurup kavga çıkardı.