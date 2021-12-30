30 Aralık 2021, Perşembe
Beyoğlu’nda facia! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına girdi: O anlar kamerada
İstanbul Karaköy'de yasaklı yoldan "U" dönüşü yapan hafif ticari araç, arkasından gelen taksinin çarpmasıyla sürücü kontrolünü kaybetti. Demir ile beton dubaları kıran araç kaldırımda yürüyen insanların arasına daldı. Facia anları saniye saniye kameralara kaydedilirken, ağaca çarparak durabilen aracın çarptığı iki şahıs yaralandı.
Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:02
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