30 Aralık 2021, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beyoğlu’nda facia! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına girdi:  O anlar kamerada

Beyoğlu’nda facia! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına girdi:  O anlar kamerada

İstanbul Karaköy'de yasaklı yoldan "U" dönüşü yapan hafif ticari araç, arkasından gelen taksinin çarpmasıyla sürücü kontrolünü kaybetti. Demir ile beton dubaları kıran araç kaldırımda yürüyen insanların arasına daldı. Facia anları saniye saniye kameralara kaydedilirken, ağaca çarparak durabilen aracın çarptığı iki şahıs yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:02
  • 1
  • 13
Beyoğlu’nda facia! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına girdi:  O anlar kamerada

Edinilen bilgilere göre olay geçen gün saat 12.15 sularında Beyoğlu Karaköy'de yaşandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 13
Beyoğlu’nda facia! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına girdi:  O anlar kamerada

Cadde üzerinde 34 PT 1920 plakalı hafif ticari aracıyla seyir halinde olan şoför Yaşar Ünlü, yasak olan bir noktadaki trafik ışıklarından "U" dönüşü yaptı.

  • 3
  • 13
Beyoğlu’nda facia! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına girdi:  O anlar kamerada

TAKSİ DURAMADI

Bu esnada 34 TDL 77 plakalı ticari taksi ile seyir halinde olan Süleyman Düşden, aracın aniden önüne çıkmasıyla duramayarak arkadan çarptı.

  • 4
  • 13
Beyoğlu’nda facia! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına girdi:  O anlar kamerada

YAYALARIN ARASINDA DALDI

Çarpmanın etkisiyle Yaşar Ünlü idaresindeki araç, kontrolden çıkarak demir ve beton dubaları yıkarak kaldırıma çıktı. Araç o esnada kaldırımda yürüyen yayaların arasına daldı.

  • 5
  • 13
Beyoğlu’nda facia! Kontrolden çıkan araç yayaların arasına girdi:  O anlar kamerada

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

Aracın çarptığı kaldırımda yürüyen Yaşar Coşkun ve Yusuf Taş yaralandı. Vatandaşlar ise panikle etrafa kaçıştı. Araç da ağaca çarparak durabildi.