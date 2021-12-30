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Okullara 3 gün ara verildi uyarı üstüne uyarı yapılıyor! Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu: Beklenen hadiseler sıradan değil

Kırmızı kodlu uyarı yapılan Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında "İl merkezinde zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Antalya'nın 3 ilçesinde de eğitime ara verilirken Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 'Beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmız kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik' dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:18
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Okullara 3 gün ara verildi uyarı üstüne uyarı yapılıyor! Antalya’da ’kırmızı kod’ teyakkuzu: Beklenen hadiseler sıradan değil

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, dün yaptığı uyarıda Antalya kent merkezi için turuncu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için de kırmızı kod uyarısı verdi.

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Okullara 3 gün ara verildi uyarı üstüne uyarı yapılıyor! Antalya’da ’kırmızı kod’ teyakkuzu: Beklenen hadiseler sıradan değil

Şehir merkezinde 100 kilogramın üzerinde, Kemer, Kumluca ve Finike'de 200 kilogramların üzerinde, yüksek kesimlerde ise 300 kilogram yağış beklendiğini belirten Meteoroloji yetkilileri, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, yıldırım, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

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Okullara 3 gün ara verildi uyarı üstüne uyarı yapılıyor! Antalya’da ’kırmızı kod’ teyakkuzu: Beklenen hadiseler sıradan değil

Antalya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu ise 3 ilçede 30 Aralık Perşembe günü 1 gün süreyle eğitime ara verilmesi kararı aldı.

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Okullara 3 gün ara verildi uyarı üstüne uyarı yapılıyor! Antalya’da ’kırmızı kod’ teyakkuzu: Beklenen hadiseler sıradan değil

FIRTINA ÇATIYI UÇURDU

Dün gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2184 Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısı uçtu.

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Okullara 3 gün ara verildi uyarı üstüne uyarı yapılıyor! Antalya’da ’kırmızı kod’ teyakkuzu: Beklenen hadiseler sıradan değil

Çatıdan kopan duvar ve diğer malzemeler bahçedeki park halindeki araçların üzerine düştü. 5 otomobilinin zarar gördüğü olayda binanın duvarındaki bazı klima motorlarının da yerinden koptuğu gözlemlendi.