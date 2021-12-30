Okullara 3 gün ara verildi uyarı üstüne uyarı yapılıyor! Antalya'da 'kırmızı kod' teyakkuzu: Beklenen hadiseler sıradan değil

Kırmızı kodlu uyarı yapılan Antalya için Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son dakika açıklamasında "İl merkezinde zamanla batı ilçelerinde aşırı yağış (100-200 kg/m2, yüksek kesimleri başta olmak üzere Kemer, Kumluca ve Finike'de yerel olarak 300 kg/m2) şeklinde olması bekleniyor." ifadelerine yer verildi. Öte yandan Antalya'nın 3 ilçesinde de eğitime ara verilirken Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, 'Beklenen hadiseler, sıradan hadiseler değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmız kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik' dedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.12.2021 12:18 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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