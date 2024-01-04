04 Ocak 2024, Perşembe
Beyoğlu Özel İtalyan Okulu'nda öğretmenden küfür skandalı! Bedelini öğrenci ödedi
Küfür tartışmalarıyla gündeme gelen Beyoğlu Özel İtalyan Okulu'nda yeni bir skandala daha imza atıldı. Özel İtalyan Okulu'nda öğrencilere orta parmağını gösteren ve küfür eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S'nin, kendisini şikayet eden 16 yaşındaki M.K. adlı öğrenciyi sınıfta bıraktığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 08:59
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