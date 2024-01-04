Beyoğlu Özel İtalyan Okulu'nda öğretmenden küfür skandalı! Bedelini öğrenci ödedi

Küfür tartışmalarıyla gündeme gelen Beyoğlu Özel İtalyan Okulu'nda yeni bir skandala daha imza atıldı. Özel İtalyan Okulu'nda öğrencilere orta parmağını gösteren ve küfür eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S'nin, kendisini şikayet eden 16 yaşındaki M.K. adlı öğrenciyi sınıfta bıraktığı öğrenildi.