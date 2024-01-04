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Beyoğlu Özel İtalyan Okulu'nda öğretmenden küfür skandalı! Bedelini öğrenci ödedi

Küfür tartışmalarıyla gündeme gelen Beyoğlu Özel İtalyan Okulu'nda yeni bir skandala daha imza atıldı. Özel İtalyan Okulu'nda öğrencilere orta parmağını gösteren ve küfür eden Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H.S'nin, kendisini şikayet eden 16 yaşındaki M.K. adlı öğrenciyi sınıfta bıraktığı öğrenildi.

Sabah
Giriş Tarihi: 04.01.2024 08:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 08:59
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Beyoğlu Özel İtalyan Okulu’nda öğretmenden küfür skandalı! Bedelini öğrenci ödedi

İtalyan Okulu'nda Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni H. S.'nin ders anlatırken orta parmak işareti yaptığı, küfürlü ifadeler kullandığı ortaya çıkmıştı.

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Beyoğlu Özel İtalyan Okulu’nda öğretmenden küfür skandalı! Bedelini öğrenci ödedi

Mağdur öğrencilerden M.K., yaşadığı durumu ailesine anlattı. 26 Mayıs'ta okula şikayette bulunan M.K.'nın ailesi, sıfır tolerans politikası beklediklerini ifade ederek, okul yönetiminden daha etkin bir müdahale talep etti.

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Beyoğlu Özel İtalyan Okulu’nda öğretmenden küfür skandalı! Bedelini öğrenci ödedi

SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Baskılara dayanamayan okul yönetimi ise öğretmen H.S. hakkında disiplin soruşturması başlattı.

Öğretmen H.S. ise okul yönetimine verdiği savunmasında, sınıfta öğrencilerin dikkatini toplamak için orta parmak hareketi yaptığını ancak küfür olarak algılanmaması gerektiğini belirtti.

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Beyoğlu Özel İtalyan Okulu’nda öğretmenden küfür skandalı! Bedelini öğrenci ödedi

H.S, ayrıca, ders işlerken bazı roman kahramanlarını tanımlamak adına küfür ettiğini doğruladı.

Okul yönetimi, soruşturmanın tamamlanmasının ardından gerekli yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

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Beyoğlu Özel İtalyan Okulu’nda öğretmenden küfür skandalı! Bedelini öğrenci ödedi

ÖĞRENCİ SINIFTA KALDI
Ancak soruşturmanın devam etmesine rağmen yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

Tartışmaların odağında yer alan H.S.'nin başını çektiği öğretmenler, 8 Haziran'da okulda apar topar bir toplantı düzenleyerek, 25 öğrenciden sadece M.K. hakkında sınıf tekrarı kararı verdi.