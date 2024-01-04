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Müge Anlı'da aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme! Derya ve Harun'la birlikte 3 gözaltı

İzmir'de aşçılık yaptığı sırada kaybolan Yusuf Kavuk ile ilgili flaş gelişmeler yaşandı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan olayda şüpheliler Derya ve Derya'nın sevgilisi olduğu iddia edilen Harun'a yoğunlaşmıştı. Müge Anlı canlı yayında yaşanan gelişmeleri açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:05 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 14:33
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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme! Derya ve Harun’la birlikte 3 gözaltı

Müge Anlı'da uzun süredir gündemi meşgul eden Yusuf Kavuk olayında yeni gelişmeler yaşandı. Yusuf Kavuk'un abisi Vedat Kavuk olay hakkında bir gazeteci titizliği ile yaptığı çalışmaları Müge Anlı'ya sundu. Konu hakkında yaşanan ayrıntılarda yeni gözaltılar yaşandı. İşte, Yusuf Kavuk olayında ayrıntılar...

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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme! Derya ve Harun’la birlikte 3 gözaltı

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Müge Anlı, canlı yayında Yusuf Kavuk'un kaybına ilişkin 5 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen gözaltılarda; Yusuf Kavuk'un sevgilisi olduğu bilinen Derya Altun, Derya Altun'un annesi ve kız kardeşi, Yusuf Kavuk'un son görüştüğü kişi olan Harun Ateş ve Harun Ateş'in kız arkadaşı olduğu iddia edilen kişi gözaltına alındı.

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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme! Derya ve Harun’la birlikte 3 gözaltı

İLİŞKİLERİNİ KABUL ETTİLER
Canlı yayında geçen bilgiye göre; Derya Altun ile Harun Ateş aralarındaki ilişkiyi kabul ettiler.

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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme! Derya ve Harun’la birlikte 3 gözaltı

KOCASI İLE BOŞANMIŞ
Yusuf'un abisi Derya ile kocasının geçtiğimiz hafta boşandığını söyledi.

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Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme! Derya ve Harun’la birlikte 3 gözaltı

Müge Anlı, olaya ilişkin "Malumun ilamı. Derya benim annem Yusuf'u çok seviyor demişti. Hatta Yusuf'a annesinin oğlum dediğini söylemişti. Aynı anne programda Derya ile Yusuf hakkında böyle iddialar söz konusuyken Derya'nın yeni sevgilisi Hatun ve Derya ile bir alışveriş merkezine kahvaltı yapmaya girmiş. Bir izleyici bu durumu Yusuf'un abisine iletmiş." dedi.