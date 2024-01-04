Müge Anlı’da aranan Yusuf Kavuk olayında flaş gelişme! Derya ve Harun’la birlikte 3 gözaltı

Müge Anlı, olaya ilişkin "Malumun ilamı. Derya benim annem Yusuf'u çok seviyor demişti. Hatta Yusuf'a annesinin oğlum dediğini söylemişti. Aynı anne programda Derya ile Yusuf hakkında böyle iddialar söz konusuyken Derya'nın yeni sevgilisi Hatun ve Derya ile bir alışveriş merkezine kahvaltı yapmaya girmiş. Bir izleyici bu durumu Yusuf'un abisine iletmiş." dedi.