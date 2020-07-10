'Beyin yiyen amip' tehlikesi büyüyor: Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin

Menenjite ve beynin iç kısmının iltihabına yol açabiliyor. Tedavisi oldukça güç. Çoğu olguda yaşam kaybıyla sonlanan zor klinik tablolar gözleniyor. Virüslerin kaynağı tatlı sular. Daha çok 'vahşi doğa' diyebileceğimiz alanlarda Amerika'da seyrek de olsa görülen bir tablo. Yapılmış araştırmalara baktığımızda bu virüslerin Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde özellikle kaynak sularında çok yaygın görülebildiğini biliyoruz.