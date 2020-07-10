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'Beyin yiyen amip' tehlikesi büyüyor: Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin
ABD'de görülen ve 'beyin yiyen amip' olarak bilinen 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının neden olduğu hastalığın Türkiye'de görüldüğü yönünde açıklamalar herkesi korkuttu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, tatlı sulara dikkat çekerek, "Akarsu, göl gibi temizliğinden emin olmadığınız tatlı sularda yüzmeyin. Temiz bir kaynaktan gelmeyen suyla doldurulan havuzdaki klorlama yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız solüsyonun temizliğine de dikkat edin. Lens kullanan kişiler iki kat dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.
Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:37Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:38