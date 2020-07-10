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'Beyin yiyen amip' tehlikesi büyüyor: Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin

ABD'de görülen ve 'beyin yiyen amip' olarak bilinen 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli canlının neden olduğu hastalığın Türkiye'de görüldüğü yönünde açıklamalar herkesi korkuttu. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, tatlı sulara dikkat çekerek, "Akarsu, göl gibi temizliğinden emin olmadığınız tatlı sularda yüzmeyin. Temiz bir kaynaktan gelmeyen suyla doldurulan havuzdaki klorlama yeterli olmayabilir. Özellikle göz temizliğinde kullandığımız solüsyonun temizliğine de dikkat edin. Lens kullanan kişiler iki kat dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

Giriş Tarihi: 10.07.2020 12:37 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 12:38
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'Beyin yiyen amip' tehlikesi büyüyor: Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin

Koronavirüs salgınıyla sarsılan ABD'nin Florida eyaletinde bir kişi 'naegleria fowleri' adlı tek hücreli organizmanın yol açtığı hastalığa yakalandı. Burundan girerek beyine yerleşen amipin bir haftada ölüme yol açtığının açıklanmasının ardından Türkiye'de de bu tür vakalara rastlandığı belirtildi.

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'Beyin yiyen amip' tehlikesi büyüyor: Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin

Altınbaş Üniversite Hastanesi Medical Park Bahçelievler'den Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, 'naegleria fowleri' adlı organizmanın yanında 'akantamoba' adı verilen bir organizmanın olduğunu, bunun da gözden girerek beyinde lezyon yaptığını anlattı.

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'Beyin yiyen amip' tehlikesi büyüyor: Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin

"KAYNAK SULARINDA GÖRÜLEBİLİYOR"

Amip adı verilen bakterinin özellikle tatlı sularda yaşadığını ifade eden Prof. Dr. Gülgün Dilek Arman, " 'Naegleria fowleri' şu günlerde gündemde ancak akantamoba da her yerde seyrek ancak nispeten sık görüldüğü Amerika'da fazla görülen formu. Naegleria Fowleri özellikle menenjite yol açıyor, akantamoba da vücuda daha çok gözden girerek bazen beyinde lezyon yapabiliyor.

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'Beyin yiyen amip' tehlikesi büyüyor: Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin

Menenjite ve beynin iç kısmının iltihabına yol açabiliyor. Tedavisi oldukça güç. Çoğu olguda yaşam kaybıyla sonlanan zor klinik tablolar gözleniyor. Virüslerin kaynağı tatlı sular. Daha çok 'vahşi doğa' diyebileceğimiz alanlarda Amerika'da seyrek de olsa görülen bir tablo. Yapılmış araştırmalara baktığımızda bu virüslerin Türkiye ve dünyanın pek çok ülkesinde özellikle kaynak sularında çok yaygın görülebildiğini biliyoruz.

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'Beyin yiyen amip' tehlikesi büyüyor: Yüzünüzü yıkadığınız suya dikkat edin

Ancak vücuda girmesi kolay değil. Mikroorganizmanın burundan girerek arkasındaki silüsü geçip beyne ulaşması, sık görülmesine engel olan en önemli faktör ama sularda oldukça yaygın bulunabildiğini de göz ardı etmemeliyiz" diye konuştu.