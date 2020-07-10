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Haberler Galeri Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?

Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?

Son dakika... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde alınacak yeni tedbirler açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre berber, kuaför, güzellik salonlarında müşteri ve çalışanlar konuşmayacak. Peki, bBerber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:08 Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:12
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Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?

Son dakika... Berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde yeni koronavirüs önlemleri alınacak. Sağlık Bakanlığı tarafından 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre; güzellik merkezlerinde çalışanlar, cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak. Peki, berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?

YENİ KORONA ÖNLEMLERİ NELER?

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ne, 'Covid-19 kapsamında güzellik merkezlerinde alınması gereken önlemler' başlığı eklendi. 'Berber, kuaför ve güzellik salonlarında alınması gereken önlemler' ve 'market ve süpermarketlerde alınması gereken önlemler' ise revize edilerek güncellendi.

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Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?

'TELEFONLARINI SOYUNMA ODASINDA BIRAKACAKLAR'
Buna göre; güzellik merkezlerinde, kalabalık oluşmasını engellemek için müşteriler randevu ile kabul edilecek. Güzellik merkezine gelirken refakatçi ve çocuk getirilmeyecek.

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Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?

Müşteri tokalaşmadan veya herhangi bir şekilde temas etmeden karşılanacak. İşlemlerde kullanılan aletlerin kişiye özel olması sağlanacak. Kişiye özel alet kullanımı sağlanamadığı durumlarda, her müşteriden sonra kullanılan aletlerin temizliği yapılacak ve ardından sterilize edilecek.

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Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?

Müşteri alanının temizlenmesi, dezenfeksiyonu ve hazırlanması için iki müşteri randevusu arasında 20 dakikalık bir mola verilecek. Çalışanlar cep telefonlarını işleme girmeden ve müşteriyle temas etmeden önce soyunma odalarında bırakacak. İş kıyafetleri günlük değiştirilecek, tekstil kıyafetler en az 60 derecede yıkanacak.