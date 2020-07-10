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Son dakika: Berberlerde yeni korona önlemleri! Berber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler?
Son dakika... Koronavirüs tedbirleri kapsamında 11 Mayıs'ta yeniden hizmet vermeye başlayan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde alınacak yeni tedbirler açıklandı. Sağlık Bakanlığı tarafından 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, yeni başlıklar eklendi. Buna göre berber, kuaför, güzellik salonlarında müşteri ve çalışanlar konuşmayacak. Peki, bBerber, kuaför, güzellik salonlarında yeni kurallar neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 10.07.2020 13:08Güncelleme Tarihi: 10.07.2020 13:12