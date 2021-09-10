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Beyaz aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! (Aslan Kaplan kavgası)

Dev kediler kaplan ve aslan belgeselleri insanların dikkatini çekmeye devam ediyor. Vahşi doğanın en tehlikeli iki hayvanı aslan ve kaplanın kavga ettiği zaman kimin kazanacağı oldukça merak ediliyor. Beyaz aslan ile kaplanın kapışması kameralara yansıdı.

Giriş Tarihi: 10.09.2021 11:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2021 11:46
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Beyaz aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Aslan Kaplan kavgası

ASLAN MI KAPLAN MI KAZANIR?

Kaplanla aslanı, dövüşte avantaj sağlayacak fiziksel özellikler bakımından karşılaştıracak olursak;

1. Isırma Gücü: Kaplanların ısırma gücü aslanlardan daha yüksektir. Hatta kaplanlar, hayvanlar aleminin en uzun ve en güçlü dişlerine sahiptirler. Dişlerinin boyu 7,5 ila 10 cm arasında değişir.

2. Vücut Boyutu: Kaplanlar aslanlardan genellikle hem daha ağır hem de daha uzundur.

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GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beyaz aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Aslan Kaplan kavgası

3. Beyin-Beden Oranı: Kaplanların beyin beden oranı, aslanlardan daha büyüktür. Yani kaplanların ensefalasyon (zekanın beyin boyutuna bağlı fiziksel ölçümü) katsayısı aslanlardan yüksektir.

4. Doğa: En önemli faktör bu iki yırtıcının doğasında gizlidir. Aslan, sürü halinde yaşayan sosyal bir hayvanken kaplan genellikle yalnızdır. Ortalama 30 aslandan oluşan sürüler içinde doğan aslan yavruları, diğer yavrularla oynayarak büyürler. Bir aslan ava çıktığında genellikle başka aslanlar da ona eşlik eder. Bu grup mantığı, avlarını yakalamalarını kolaylaştırsa da aniden gelişen birebir dövüşlerde dezavantajdır.

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Beyaz aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Aslan Kaplan kavgası

KAPLANLAR HAKKINDA BİLGİ

Kaplanın kükremesi 3 kilometre öteden duyulabilir.

-ABD vatandaşlarınca özel olarak sahiplenilen kaplan sayısı Dünya genelindeki yabani kaplan sayısından fazladır.

-19.yüzyılda Nepal Hindistan'da tek bir kaplan 430 kişiyi öldürmüştür.

-Kaplanın çizgileri sadece kürklerinde değil, aynı zamanda ciltlerinde de bulunur.

-Kedilerin DNA'sının % 95,6'sı kaplanlarla aynıdır.

-Her kaplanın çizgileri, insanın parmak izleri gibi benzersizdir.

-Esir olarak yaşayan Sibirya kaplanı sayısı gerçek habitatlarında yaşayan Sibirya kaplanı sayısından fazladır.

-Kaplanlar ayıları avlayan tek yırtıcıdır.

-Popüler inancın aksine, Afrika'da vahşi kaplanlar yoktur. Sadece Asya'da bulunurlar.

-Aslanlardan ve kaplanlardan evcil kedilere kadar tüm kedigiller tatlı yiyemezler.

-Beyaz kaplanların gözleri şaşılığa meyillidir.

-Kaplanlar 2016'da Kamboçya'da soyu tükenmiş ilan edildi.

-Bengal kaplanı, Hindistan'ın ulusal hayvanıdır.

-Kaplanların avlarının % 10'undan azı başarıyla sonuçlanır.

-Kaplanlar avlanmak için karanlığa kadar bekler. Gece görüşleri insandan altı kat daha iyidir.

-Ölü bir yetişkin erkek kaplan, karaborsada 10.000 ABD dolarına veya daha fazlasına satılabilir.

-Aslanlarla kaplanlar çiftleşerek 'liger' Türkçesi kaslan olan melezleri doğururlar.

-Kaplanlar bir gecede 27 kilogram et yiyebilir.

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Beyaz aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Aslan Kaplan kavgası

ASLANLAR HAKKINDA BİLGİ

Aslanlar ile ilgili bilgilere geçmeden önce, ilginç ve bütün dünyada onlar hakkında kullanılan yanlış bir ifadeyi düzeltmek istiyoruz. Şunu belirtmek gerekir ki, aslanlar ormanlarda yaşamaz, dolayısıyla onlara atfedilen " Ormanlar Kralı" sıfatı yanlıştır.

Kedigiller familyasından olan aslanın bilimsel adı "Panthera leo" dur. Derisi açık kahverengi ve sarı karışımıdır. Koyu kahverengi renge sahip aslanlarda vardır ancak bunlar diğerlerine oranla çok daha seyrek bulunur. Erkeklerin, omuzlarına kadar dökülen, heybetli bir yelesi bulunur. Yeledeki kıllar sert ve dayanıklıdır. Koyu ve görece daha büyük yeleye sahip erkeklerin, dişi aslanlar tarafından eş seçiminde tercih edildiği düşünülmektedir.

Ağırlık ve boyları cinsiyete göre değişiklik gösterir. Erkek aslanın ağırlığı, yaşadığı çevreye bağlı olarak 190-280 kg arasındadır. Dişi aslan ise erkeğe oranla daha hafiftir ve ağırlığı 110-150 kg arasında değişir. Boy olarakda, erkekler dişilerden üstündür. Erkeğin boyu 2.4-2.7 m arasındadır, dişilerin boyu ise 2.1-2.3 m civarındadır. Ayakları üstünde durduklarında ise boyları, erkekler 87-93 cm, dişiler 70-75 cm gelir.

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Beyaz aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! Aslan Kaplan kavgası

Beyaz aslan ve kaplanın dövüş görüntüleri sosyal medyayı salladı. İki avcının karşılaşmasını izleyen takipçiler gözlerine inanamadı.