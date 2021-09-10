Beyaz aslan ve kaplanın karşılaşması nefesleri kesti! (Aslan Kaplan kavgası)

KAPLANLAR HAKKINDA BİLGİ
Kaplanın kükremesi 3 kilometre öteden duyulabilir.
-ABD vatandaşlarınca özel olarak sahiplenilen kaplan sayısı Dünya genelindeki yabani kaplan sayısından fazladır.
-19.yüzyılda Nepal Hindistan'da tek bir kaplan 430 kişiyi öldürmüştür.
-Kaplanın çizgileri sadece kürklerinde değil, aynı zamanda ciltlerinde de bulunur.
-Kedilerin DNA'sının % 95,6'sı kaplanlarla aynıdır.
-Her kaplanın çizgileri, insanın parmak izleri gibi benzersizdir.
-Esir olarak yaşayan Sibirya kaplanı sayısı gerçek habitatlarında yaşayan Sibirya kaplanı sayısından fazladır.
-Kaplanlar ayıları avlayan tek yırtıcıdır.
-Popüler inancın aksine, Afrika'da vahşi kaplanlar yoktur. Sadece Asya'da bulunurlar.
-Aslanlardan ve kaplanlardan evcil kedilere kadar tüm kedigiller tatlı yiyemezler.
-Beyaz kaplanların gözleri şaşılığa meyillidir.
-Kaplanlar 2016'da Kamboçya'da soyu tükenmiş ilan edildi.
-Bengal kaplanı, Hindistan'ın ulusal hayvanıdır.
-Kaplanların avlarının % 10'undan azı başarıyla sonuçlanır.
-Kaplanlar avlanmak için karanlığa kadar bekler. Gece görüşleri insandan altı kat daha iyidir.
-Ölü bir yetişkin erkek kaplan, karaborsada 10.000 ABD dolarına veya daha fazlasına satılabilir.
-Aslanlarla kaplanlar çiftleşerek 'liger' Türkçesi kaslan olan melezleri doğururlar.
-Kaplanlar bir gecede 27 kilogram et yiyebilir.