HaberlerGaleriŞOK'tan 'Aman Kaçırma' kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...
ŞOK'tan 'Aman Kaçırma' kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...
ŞOK 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu hafta sonu kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Cumartesi günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesinde ada ikili koltuk, delta döküm kek kalıbı, çelik süzgeç çeşitleri, granit desenli kapaksız sahan, granit desenli kapaksız sahan gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 11 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...