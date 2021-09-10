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Haberler Galeri ŞOK'tan 'Aman Kaçırma' kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

ŞOK'tan 'Aman Kaçırma' kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

ŞOK 11 Eylül aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. ŞOK marketlerin bu hafta sonu kampanyaları arasında sürpriz ürünler bulunuyor. Cumartesi günü satışa çıkacak indirimli ürünler listesinde ada ikili koltuk, delta döküm kek kalıbı, çelik süzgeç çeşitleri, granit desenli kapaksız sahan, granit desenli kapaksız sahan gibi çeşit çeşit ürünler bu katalogda yer alıyor. İşte ŞOK 11 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.09.2021 17:20
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ŞOK’tan ’Aman Kaçırma’ kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

ŞOK 11 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğunda neler var? Hafta sonu kampanyaları ile müşterilerine indirimli ürünler sunan ŞOK marketler, yayımladığı "Aman Kaçırma" başlıklı kataloğunda kampanyaları duyurdu. Hafta sonu indirimlerini sizler için sayfamızda bir araya getirdik. Markete uğramadan önce indirimli ürünler hakkında bilgi sahibi olmak için sayfamızı inceleyebilirsiniz. İşte ŞOK 11 Eylül 2021 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ŞOK’tan ’Aman Kaçırma’ kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Ada İkili Koltuk
• Montaj kutusunda kurulum ekipmanı
ve kurulum şeması mevcuttur
• Kolay kurulum
• Yıkanabilir fermuarlı
yastık kılıfları
• Genişlik:125 cm
• Yükseklik: 90 cm
• Derinlik: 60 cm
• Oturum Yüksekliği : 40 cm
• Oturum Derinliği: 60 cm

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  • 19
ŞOK’tan ’Aman Kaçırma’ kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Delta Döküm Kek Kalıbı

• Özel titanyum kaplama iç kısım
• Çizilmeye karşı dayanıklı,
yapışmazlık performansı

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ŞOK’tan ’Aman Kaçırma’ kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Çelik Süzgeç Çeşitleri

• Kulplu ürünler 0,50 mm kalınlık, Çap: 25x29 cm
• Kulpsuz ürünler 0,40 mm kalınlık, Çap: 31x33 cm

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ŞOK’tan ’Aman Kaçırma’ kampanyası: 11 Eylül Cumartesi ŞOK Aktüel ürünler kataloğunda neler var? Güncel liste...

Granit Desenli Kapaksız Sahan

• 16 cm