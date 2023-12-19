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Beslediği boğa ahırda dehşeti yaşattı 🐂 Birden saldırıp yere yıktı

Denizli'nin Budan ilçesinde, kendi elleriyle beslediği boğanın saldırısına uğrayan yetiştirici yaralandı. Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 19.12.2023 15:39
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Beslediği boğa ahırda dehşeti yaşattı 🐂 Birden saldırıp yere yıktı

Olay, Buldan ilçesi Kadıköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kendisine ait besihanede hayvanlarını besleyen yetiştirici Hüseyin Onat, bir anda kendi eliyle besleyip büyüttüğü boğanın saldırısına uğradı.

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Beslediği boğa ahırda dehşeti yaşattı 🐂 Birden saldırıp yere yıktı

Besihane içerisinde Onat'ı kovalamaya başlayan boğa, attığı boynuz darbesiyle çiftçiyi yere serdi.

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Beslediği boğa ahırda dehşeti yaşattı 🐂 Birden saldırıp yere yıktı

Öfkeli boğanın boynuz darbelerine defalarca maruz kalan Hüseyin Onat, o sırada besihanede kendisine yardım etmekte olan oğlu Ali Onat'ın yardımıyla daha boğanın hışmından kurutuldu.

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Beslediği boğa ahırda dehşeti yaşattı 🐂 Birden saldırıp yere yıktı

Hüseyin Onat, oğlu ve yakınları tarafından Buldan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan Hüseyin Onat, aldığı boynuz darbesi nedeniyle başında oluşan derin kesiğe dikiş atılarak taburcu edildi.

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Beslediği boğa ahırda dehşeti yaşattı 🐂 Birden saldırıp yere yıktı

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