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Beşiktaş’taki baskında kan aktı: Öldüresiye dövüp silahla vurdular! Can havliyle kaçarken…

Beşiktaş'ta alacakları olduğunu öne sürdükleri bir iş yerine gelen silahlı 2 kişi, çıkan kavga sonucunda içerideki grup tarafından öldüresiye darp edildi. Arbedede silahlarını ellerinden alan gruptakilerden biri, şahıslardan birini bacağından vurdu. Canını zor kurtaran şahıs, yaralı halde hemen hemen 300 metre koşarak kaçtıktan sonra bir iş yerinin bahçesinde bayıldı. Beşiktaş Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayla alakalı şahsı vuranla beraber 9 kişiyi karakola götürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 06.09.2022 13:17
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Beşiktaş’taki baskında kan aktı: Öldüresiye dövüp silahla vurdular! Can havliyle kaçarken…

Olay, geçe gün saat 12.30 sularında Beşiktaş Levent'te yaşandı. İddiaya göre akraba olan Taner D. ile Kenan D., öğle sularında aralarında alacak verecek meselesi olan Volkan K.'nın olduğu iş yerine geldi. Burada Taner D. ve Kenan D., Volkan K.'den alacağını tahsil etmek istedi. Fakat iş yerindeki 9 kişilik grup ile Taner D. ve Kenan D. arasında arbede çıktı. Kavganın büyümesi üzerine Taner D. ve Kenan D. karşı tarafa silah çekti.

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Beşiktaş’taki baskında kan aktı: Öldüresiye dövüp silahla vurdular! Can havliyle kaçarken…

CAN HAVLİYLE 300 METRE KAÇIP YERE YIĞILDI

Şahısların elindeki silahları alan Volkan K., Kenan D.'yi bacağından vurdu. Taner D. ise içerideki grup tarafından öldüresiye darp edildi. Neye uğradığını şaşıran Kenan D., can havliyle iş yerinden çıkarak yaralı halde kaçmaya başladı. Yaklaşık 300 metre yaya olarak kaçabilen Kenan D., kendisini bir başka cadde üzerindeki iş yerinin bahçesine girerek yere yığıldı. Yaşananların ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

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Beşiktaş’taki baskında kan aktı: Öldüresiye dövüp silahla vurdular! Can havliyle kaçarken…

BEŞİKTAŞ'TA ALACAKLILARI İŞ YERİNİ BASTI! DAYAKTAN CAN HAVLİYLE KAÇARKEN… / VİDEO İZLE

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Beşiktaş’taki baskında kan aktı: Öldüresiye dövüp silahla vurdular! Can havliyle kaçarken…

BEŞİKTAŞ POLİSİ ŞAHISLARI YAKALADI

Kısa sürede olay yerine gelen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, olayda kullanılan tabancaları ele geçirirken, yaralı şahısları ise muhafaza altına aldı. Darp edilerek başı ve yüzünün çeşitli yerlerinden yaralanan Taner D. ve silahla bacağından yaralanan Kenan D. ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe'deki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Beşiktaş’taki baskında kan aktı: Öldüresiye dövüp silahla vurdular! Can havliyle kaçarken…

9 KİŞİ KARAKOLA GÖTÜRÜLDÜ

Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan olay yeri inceleme ekipleri de bir süre çalışma yaptı. Beşiktaş polisinin yaptığı çalışmalar sonucunda, şahsı silahla vuran Volkan K. gözaltına alınırken, olaya karışan 8 kişi ise ifadelerine başvurulmak üzere emniyete götürüldü. Ayrıca iş yerinin güvenlik kameralarının kayıt yaptığı cihazın ise içeridekilerden biri tarafından olaydan sonra sökülüp götürüldüğü iddia edildi.