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Beşiktaş’ta yapılan kazılarda heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 500 senelik!

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 5 bin 500 senelik yaprak bulundu. Kazıların baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, "Yaklaşık 124 mezar ortaya çıkardık. Yapraklarda bu 124 mezarın birinin içerisinde bulundu. Bu da kramasyon yani yakılarak gömülmüş bir bireye ait mezar. Kemiklerin hemen yanında bir çukurun içerisinde ağaç yaprakları ortaya çıkardık" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:31
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Beşiktaş’ta yapılan kazılarda heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 500 senelik!

Beşiktaş-Mecidiyeköy metro hattının Beşiktaş durağı inşaatında gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda 124 mezar bulundu. 45'i kurgan tipi olan mezarlarda yapılan araştırmalarda, 5 bin 500 sene öncesine tarihlenen çok sayıda yaprak bulundu.

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Beşiktaş’ta yapılan kazılarda heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 500 senelik!

DİNİ BİR RİTÜEL

Beşiktaş kazılarının baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, "Yaklaşık 124 mezar ortaya çıkardık. Yapraklarda bu 124 mezarın birinin içerisinde bulundu. Bu da kramasyon yani yakılarak gömülmüş bir bireye ait mezar. Kemiklerin hemen yanında bir çukurun içerisinde ağaç yaprakları ortaya çıkardık" diyerek, yaprakların bir dini ritüel nedeniyle mezarda bulunduğunu düşündüklerini belirtti.

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Beşiktaş’ta yapılan kazılarda heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 500 senelik!

5 BİN 500 YIL ÖNCESİNE AİT

Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro hattının Beşiktaş İstasyonu olacak alanda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri tarafından 2016'dan bu yana arkeolojik kazı çalışmaları yürütülüyor. Aralıksız devam eden kazılarda daha önce kurgan tipi mezarlar ve kalkolitik döneme ait çanak çömlek parçaları bulunmuştu. Kalkolitik döneme yani milattan önce 4500-5000 yıllarına dayana bu kalıntılar İstanbul'un bilinen tarihini değiştirmişti. Kazı çalışmalarında kurgan mezarları sayısı 124 yükselirken bu mezarların birinde ise çınar ağacına ait olduğu düşünülen çok sayıda yaprak bulundu. Yaprakların milattan önce 3500-3300 yıllarında yani günümüzde 5500-5300 yıl öncesine ait olduğu belirtiliyor.

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Beşiktaş’ta yapılan kazılarda heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 500 senelik!

ARKEOLOJİK KAZILARDA ENDER RASTLANIYOR

Bulunan yaprakların henüz incelemeleri tamamlanmadı. Bir kurgan mezarının yanında açılan kuyuda bulunan çok sayıda yaprakların üst üste olduğu tespit edildi. Çınar ağacına ait olduğunu düşünülen bu yaprakların ne olduğu yapılacak çalışmalar sonrası netleşecek. Arkeolojik kazılarda az rastlanan bu tip kalıntılar genelde oksijensiz ortamda ve çamurlu alanlarda bulunuyor.

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Beşiktaş’ta yapılan kazılarda heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 500 senelik!

KURGAN MEZAR SAYISI ARTTI

Bulunan kurgan mezarlarının sayısı 115'de 124'e yükseldi. İlk Tunç Çağına yaklaşık milattan önce 3500-3000 yıllar arasına tarihlenen 45 adet kurgan tipi mezar tespit edildi. Çapları 1 ila 5 metre arasında değişen dairesel planlı taş dizilerinden oluşan kurganların içinde iki tür gömü yer alıyor. Birincisi kremasyon yani cesedin yakılarak gömüldüğü mezarlar. Bugüne dek 109 adet kremasyon mezar tespit edildi. Cesedin yakıldığı yerde kemiklerin etrafı taşlarla çevrelenmiş ve kapatılmış mezarların yanı sıra kremasyon alanında yakıldıktan sonra kurgan içine veya kurgan dışına kemiklerin gömüldüğü mezarlar da mevcut. Kremasyon alanında yakılan cesetlerin kemiklerinin doğrudan toprağa gömüldüğü mezarların yanı sıra, pişmiş toprak kapların içine konulup toprağa gömülmüş urne tipi mezarlar da alanda tespit edildi.