24 Aralık 2021, Cuma
Beşiktaş’ta yapılan kazılarda heyecanlandıran keşif: Tam 5 bin 500 senelik!
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde yapılan kazı çalışmalarında 5 bin 500 senelik yaprak bulundu. Kazıların baş arkeoloğu Mehmet Ali Polat, "Yaklaşık 124 mezar ortaya çıkardık. Yapraklarda bu 124 mezarın birinin içerisinde bulundu. Bu da kramasyon yani yakılarak gömülmüş bir bireye ait mezar. Kemiklerin hemen yanında bir çukurun içerisinde ağaç yaprakları ortaya çıkardık" dedi.
Giriş Tarihi: 24.12.2021 12:30 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 12:31
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