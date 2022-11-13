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Beşiktaş-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında müjde! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları
Son yıllarda hizmet görmeyen İstanbullunun yüzünü güldürecek haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz" ifadeleriyle durakları duyurdu. İşte İstanbul Havalimanı metro durakları...
Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:37Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 12:37