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Haberler Galeri Beşiktaş-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında müjde! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Beşiktaş-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında müjde! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Son yıllarda hizmet görmeyen İstanbullunun yüzünü güldürecek haber Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan geldi. Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz" ifadeleriyle durakları duyurdu. İşte İstanbul Havalimanı metro durakları...

Giriş Tarihi: 13.11.2022 12:37 Güncelleme Tarihi: 13.11.2022 12:37
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Beşiktaş-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında müjde! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülen İstanbul Havalimanı Metro projesinde sona gelindi. Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz" sözleriyle duyurdu.

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Beşiktaş-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında müjde! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

Aselsan tarafından geliştirilen sinyalizasyon sistemlerinin kullanılacağı Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattında çalışmalarda sona yaklaşılırken, Bakan Karaismailoğlu Twitter hesabı üzerinden, "Kağıthane-İstanbul Havalimanı kesimini yakında hizmete açıyoruz!" duyurusunu yaparak metronun videosunu paylaştı.

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Beşiktaş-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında müjde! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

M11 (Gayrettepe - İstanbul Havalimanı - Halkalı) Metro Hattı, İstanbul'un Avrupa yakasında, Gayrettepe, İstanbul Havalimanı ve Halkalı'yı birbirine bağlayarak hem havalimanına gidecek yolcuları ekonomik olarak rahatlatacak hem de ulaşımda kolaylık sağlayacak.

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Beşiktaş-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında müjde! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

İSTANBUL HAVALİMANI İLE TAKSİM ARASI 30 DAKİKA OLACAK

37,5 kilometrelik güzergahta 4 ilçeyi birbirine bağlayan Gayrettepe, Kağıthane - İstanbul Havalimanı metrosu, şu andaki kapasitesiyle 120 milyon yolcuya hizmet verebilecek durumda. Bu proje ile İstanbul Havalimanı - Taksim arası 30 dakika olacak.

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Beşiktaş-Kağıthane-Eyüp-İstanbul Havalimanı Metro Hattı hakkında müjde! İşte İstanbul Havalimanı metro durakları

TÜRKİYE'NİN EN HIZLI METROSU OLACAK

Toplam 9 istasyon arasında günde 600 bin yolcu kapasitesine sahip olan metro, saatte 120 kilometre giderek Türkiye'nin en hızlı metrosu olacak.