Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", izleyicilerini heyecan dolu bir bölümle ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla her hafta milyonları ekran başına toplayan program, bu kez unutulmaz bir anı yaşamaya hazırlanıyor. Berk Göktaş 5 milyonluk soru için yarışıyor.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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