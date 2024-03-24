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Haberler Galeri Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

ATV'nin sevilen yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?", izleyicilerini heyecan dolu bir bölümle ekranlara kilitlemeye hazırlanıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla her hafta milyonları ekran başına toplayan program, bu kez unutulmaz bir anı yaşamaya hazırlanıyor. Berk Göktaş 5 milyonluk soru için yarışıyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.03.2024 16:28
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Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

Bugün akşam, Türkiye'nin en heyecan verici bilgi yarışması programı olan "Kim Milyoner Olmak İster", ekranlara tarihi bir anı yaşatmaya hazırlanıyor. Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla seyircileri ekran başına kilitleyen program, bu kez olağanüstü bir deneyim sunacak. İşte Berk Göktaş'ın 5 milyonluk soruya yolculuğu...

5 MİLYONLUK SORUYU AÇTIRAN BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

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Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

''Birden sonra gelen sayının adı'' hangisinin sözlük tanımıdır?

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Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

A: Sıfır

B: Bir

C: İki

D: Üç

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Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

Sivri uçlu bir cisimle bir şeyi yontarak veya delerek çukur oluşturmuşsanız, onu ne yapmış olursunuz?

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Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?

A: Oymuş

B: Sağmış

C: Süzmüş

D: Gütmüş