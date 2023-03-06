06 Mart 2023, Pazartesi
Berat Kandili dualarla idrak edildi! Vatandaşlar camilerde buluştu
Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, ülkenin dört bir yanında idrak edildi. Vatandaşlar camilerde bir araya gelerek dualar edip Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okudu. Ayrıca depremde yaşamını yitirenler ve afetzedeler için dua edildi. Namaz çıkışında ise vatandaşlara ikramlar yapıldı.
Giriş Tarihi: 06.03.2023 21:30 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 21:30
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