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Beklenen İstanbul depremi için korkutan senaryo! Naci Görür uyarıları peş peşe sıraladı, iki ile dikkat çekti! "Sadece deprem değil..."

Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında İstanbul'da beklenen depreme gözler çevrildi. Konu hakkında uzmanlar tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde deprem üretecek iki fay hattı olduğuna dikkat çekti. Diğer yandan Naci Görür, İstanbul'da yaşanacak olası depremin şiddeti hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşte, Marmara Denizi'nde deprem üretecek fay hatları için son detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.03.2023 14:03 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 14:03
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Beklenen İstanbul depremi için korkutan senaryo! Naci Görür uyarıları peş peşe sıraladı, iki ile dikkat çekti! Sadece deprem değil...

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde deprem sonrasında 10 ilde felakete yol açtı. Yaşanan deprem faciası sonrasında gözler İstanbul'da meydana gelmesi beklenen olası İstanbul depremine gözler çevrildi. Prof. Dr. Naci Görür'den önemli bir uyarı geldi. "Sadece deprem değil iklim değişikliği de bizi vuracak." diyen Naci Görür, İstanbul'da beklenen depremin şiddetine ilişkin tahminini de paylaştı. İşte, beklenen olası İstanbul depremi için açıklamanın detayları!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beklenen İstanbul depremi için korkutan senaryo! Naci Görür uyarıları peş peşe sıraladı, iki ile dikkat çekti! Sadece deprem değil...

"SADECE DEPREM İÇİN DEĞİL İKLİM DĞEİŞİKLİĞİ KONUSUNDA DA ÖNLEMLER ALINMALI"

Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından meydana gelen artçı depremleri değerlendirdi. Prof. Dr. Naci Görür, Kayseri ve Sivas'ta peş peşe yaşanan depremler sonrası o bölgedeki faylarda hareketlenme olabileceği konusunda uyarılar yaptı.

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Beklenen İstanbul depremi için korkutan senaryo! Naci Görür uyarıları peş peşe sıraladı, iki ile dikkat çekti! Sadece deprem değil...

Olası Marmara depremi için değerlendirme yapan Prof. Dr. Naci Görür, yalnızca deprem için değil iklim değişikliği konusunda da önlemler alınmasını talep etti.

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Beklenen İstanbul depremi için korkutan senaryo! Naci Görür uyarıları peş peşe sıraladı, iki ile dikkat çekti! Sadece deprem değil...

"MARMARA DENİZİ'NDE ÇOK SIK DEPREMLER OLUYOR"

Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde sık sık meydana gelen 3 ve 4 büyüklüğündeki depremlere ilişkin "Marmara Denizi'nde deprem çok sık oluyor. Özellikle Orta Marmara Çukurluğundan yani Silivri açıklarından itibaren batıya doğru Tekirdağ'da o arada denizde çok sık depremler oluyor.

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Beklenen İstanbul depremi için korkutan senaryo! Naci Görür uyarıları peş peşe sıraladı, iki ile dikkat çekti! Sadece deprem değil...

Bu depremler çoğunlukla 3'lü ve 4'lü olur. Bu depremlerin önemli bir kısmı da tektonik depremler değildir. Daha ziyade denizin dibinden çıkan doğalgaz çıkışlarına bağlıdır. Dolayısıyla doğalgaz çıkışları ve o yöredeki hareketlilik böyle depremler oluşturabilir. Bu 4.1 büyüklüğündeki depreme herhangi bir önem vermek doğru değildir. Çok sık olabilir" dedi.