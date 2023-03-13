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Beklenen İstanbul depremi için korkutan senaryo! Naci Görür uyarıları peş peşe sıraladı, iki ile dikkat çekti! "Sadece deprem değil..."
Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sonrasında İstanbul'da beklenen depreme gözler çevrildi. Konu hakkında uzmanlar tarafından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bilim Akademisi Üyesi Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde deprem üretecek iki fay hattı olduğuna dikkat çekti. Diğer yandan Naci Görür, İstanbul'da yaşanacak olası depremin şiddeti hakkında önemli uyarılarda bulundu. İşte, Marmara Denizi'nde deprem üretecek fay hatları için son detaylar...