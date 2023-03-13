HaberlerGaleriAnnesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı
Annesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı
Denizli'de babasının annesine defalarca ateş ettiği anlara şahit olan kız çocuğu, cinayeti önlemeye çalışırken dehşeti yaşadı. Annesini öldüren babası tarafından zorla evden dışarıya çıkartılan çocuk, "Babam beni ittirdi. Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Çok kan geldi" diyerek vahşeti gözyaşlarıyla anlattı.
Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:44Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:44