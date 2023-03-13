Annesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı

Denizli'de babasının annesine defalarca ateş ettiği anlara şahit olan kız çocuğu, cinayeti önlemeye çalışırken dehşeti yaşadı. Annesini öldüren babası tarafından zorla evden dışarıya çıkartılan çocuk, "Babam beni ittirdi. Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Çok kan geldi" diyerek vahşeti gözyaşlarıyla anlattı.

Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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