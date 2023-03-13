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Annesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı

Denizli'de babasının annesine defalarca ateş ettiği anlara şahit olan kız çocuğu, cinayeti önlemeye çalışırken dehşeti yaşadı. Annesini öldüren babası tarafından zorla evden dışarıya çıkartılan çocuk, "Babam beni ittirdi. Annemin ağzına, sonra kafasına, her yerine sıktı. Çok kan geldi" diyerek vahşeti gözyaşlarıyla anlattı.

Giriş Tarihi: 13.03.2023 11:44 Güncelleme Tarihi: 13.03.2023 11:44
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Annesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı

Olay, Pamukkale ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; servis şoförü olan Hıdır Tutal (50), kızı B.T. (15) evdeyken 2 çocuğunun annesi olan eşi Arzu Tutal ile (47) tartışmaya başladı.

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Annesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı

Çıkan tartışmanın ardından silah çıkaran gözü dönmüş babayı araya giren kızı da durduramadı. Kızını ittirip ilk eşinin koluna ateş eden acımasız baba, ağlayan çocuğuna rağmen durmayarak karısını başından ve göğsünden de vurdu. Dehşet anlarına tanık olup sinir krizi geçiren çocuğunu dışarı çıkaran baba, sonrasında kapıyı kilitledi.

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Annesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı

POLİS GELDİĞİNDE KENDİ KAFASINA SIKTI
B.T.'nin dışarı çıkıp bağırması ve silah seslerinin duyulmasıyla birlikte komşuların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Polislerin geldiğini fark eden baba, aynı silahı kafasına doğrultarak ateşleyip kanlar içinde yere yığıldı.

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Annesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı

Kapının açılmaması üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla birlikte içeri giren ekipler, korkunç manzarayla karşılaştı. Sağlık görevlileri kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, nabzı olan babayı Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

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Annesi gözleri önünde öldürüldü! Çocuğun feryatları yürekleri dağladı: Babam beni ittirdi her yerine sıktı

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası talihsiz kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.