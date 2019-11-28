BİZE ULAŞIN
Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr bekçilik açıklaması ne zaman yapılacak?
2019 Bekçilik sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ekim ayında sözlü mülakata giren bekçi adayları sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, bekçilik mülakat sözlü sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...
Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 15:59
- 1
- 17
- 2
- 17
- 3
- 17
- 4
- 17
- 5
- 17