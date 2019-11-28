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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr bekçilik açıklaması ne zaman yapılacak?

2019 Bekçilik sözlü mülakat sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ekim ayında sözlü mülakata giren bekçi adayları sonuçların açıklanmasını bekliyor. Peki, bekçilik mülakat sözlü sonuçları sorgulama nasıl yapılır? İşte bekçilik sözlü mülakat sonuçları ile ilgili merak edilen soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 28.11.2019 15:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2019 15:59
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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr bekçilik açıklaması ne zaman yapılacak?

Sözlü mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyişlerine devam eden bekçi adayları, PA.edu.tr üzerinden yapılacak açıklamalara kilitlendi. Bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında ne zaman açıklama yapılacağını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarını gerçekleştirdi. Peki, Polis Akademisi bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklamasını ne zaman yapacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler...

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr bekçilik açıklaması ne zaman yapılacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaşadıkları illerde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen gençler, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için PA.edu.tr üzerinden gelecek olan açıklamalara göre işlemlerini gerçekleştirecek.

Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nin yaptığı resmi açıklama var mı? O konuda bazı detaylar...

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr bekçilik açıklaması ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan bekçilik sözlü mülakat sonuçları için akademiden herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr bekçilik açıklaması ne zaman yapılacak?

Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor. Dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

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Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr bekçilik açıklaması ne zaman yapılacak?

BEKÇİLERİN HAKLARI NELERDİR?

Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.