Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? pa.edu.tr bekçilik açıklaması ne zaman yapılacak?

BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yaşadıkları illerde Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bekçi olarak görev almak isteyen gençler, bekçilik sözlü mülakat sonuçları için PA.edu.tr üzerinden gelecek olan açıklamalara göre işlemlerini gerçekleştirecek.

Peki, bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında Polis Akademisi'nin yaptığı resmi açıklama var mı? O konuda bazı detaylar...