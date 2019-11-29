29 Kasım 2019, Cuma
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29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!

Cuma mesajları her hafta olduğu gibi 29 Kasım Cuma gününde de vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. En güzel resimli Cuma mesajları Whatsapp ve sosyal medya üzerinden mesaj paylaşmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Cuma günleri binlerce kişi sevdiklerine ve dostlarına Cuma mesajları gönderiyor. Anlamlı Cuma mesajları ve sözlerini sizler için derledik. İşte, en güzel 29 Kasım resimli Cuma mesajları ve sözleri!

Giriş Tarihi: 29.11.2019 01:01 Güncelleme Tarihi: 29.11.2019 01:03
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29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!

29 Kasım Cuma mesajları binlerce kişi tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Vatandaşların Cuma mesajları gönderme geleneği sürüyor. Cuma sözlerini arama motorlarında sorgulayan kişiler sevdiklerine en güzel anlamlı Cuma mesajları göndermek istiyor. Haberimizden sizler için derlediğimiz resimli Cuma günü mesajlarına ve sözlerine ulaşabilir, 29 Kasım Cuma gününde bu mesajları sosyal medya, SMS veya Whatsapp üzerinden paylaşabilirsiniz.

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29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Ya Rabbi! Kıldığım namazı kabul eyle! Ahir ve akıbetimi hayır eyle. Son nefesimde Kelime-i tevhid söylememi nasip eyle. Ölmüşlerimi af ve mağfiret eyle. Duaların geri çevrilmeyeceği bu mübarek günde Rabbim dualarımızı kabul etsin. Bizleri Rahmetinden mahrum bırakmasın hayırlı cumalar inşallah.

Öyleyse yalnız beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, sakın nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Sabır ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki, Allah sabredenlerle beraberdir. (BAKARA suresi 152-153. ayetler) Hayırlı cumalar.

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29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!

Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır.(Cum'a, 62/9) Cumanız mübarek olsun.

"İnsanların en hayırlısı ömrü uzun olup ameli güzel olandır." (Tirmizî, Zühd",21)Cumamız bereketli olsun

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29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!

Mü'minler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki, namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki, faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki, zekatı öderler. Onlar ki, ırzlarını korurlar. (Mü'minûn, 23/1-5) Hayırlı cumalar.

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29 Kasım Cuma mesajları! En güzel anlamlı resimli Cuma mesajları sözleri!

De ki: "İster Allah diye yakarın, ister Rahman diye yakarın. Hangisiyle yakarırsanız yakarın, en güzel isimler/Esmâül Hüsna O'nundur. Namazında sesini yükseltme, kısma da. İkisi ortası bir yol tut." (İSRÂ suresi 110. ayet) Hayırlı cumalar.