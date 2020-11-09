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09 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA BDDK açıkladı! İşte borcuna en sadık 10 şehir Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlenen bilgilere göre Türkiye'de borcuna en sadık il Hakkari oldu. İl genelinde eylül sonu itibarıyla takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı yüzde 1,54 şeklinde gerçekleşti. İşte BDDK verilerine göre borcuna en sadık 10 il.. Giriş Tarihi: 09.11.2020 15:32 Güncelleme Tarihi: 09.11.2020 15:34
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.
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Hakkari'yi, Siirt, Kırşehir, Rize ve Tunceli takip etti.
Takipteki alacakları 1 milyar lirayı geçen il sayısı eylül sonu itibarıyla 19 olarak kayıtlara geçti. İstanbul, Ankara ve İzmir takipteki alacakları en yüksek ilk 3 il oldu. Takipteki alacak tutarı 5,4 milyar lira olan Gaziantep dördüncü ve 4,1 milyar liralık takipteki alacak tutarı ile Kocaeli beşinci sırada yer aldı.
İşte zirveye Hakkari'nin oturduğu listede borcuna en sadık 10 il.
Hakkari Takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranı (yüzde) 1,54 43 milyon 640 bin TL