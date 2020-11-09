BDDK açıkladı! İşte borcuna en sadık 10 şehir

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yapılan derlemeye göre, eylül sonu itibarıyla Türkiye'de takipteki alacakların toplam nakdi krediye oranının en düşük olduğu il yüzde 1,54 ile Hakkari olarak kayıtlara geçti. Hakkari, kredi geri ödemede en başarılı il oldu. Kentin takipteki alacakları ise 43 milyon 640 bin lira olarak gerçekleşti.