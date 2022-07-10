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Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!

Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ibadetinin yerine getirildiği bir Kurban Bayramı daha idrak ediliyor. 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Kurban kesim işlemlerinin hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, bayramında 4. gününde kurban kesilip kesilemeyeceğini araştırıyor. Peki, bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.07.2022 17:17 Güncelleme Tarihi: 10.07.2022 17:17
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Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!

Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı 4 gün sürecek ve 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Sevinç ve coşkuyla Kurban Bayramı'nı idrak eden vatandaşlar, bayramda kurban kesiminin kaç gün süreceğini merak ediyor. Peki, bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!

KURBAN KESİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA KADAR YAPILMALI?

Kurban, Kurban Bayramı'nın ilk üç gününde kesilir. Kurban kesim vakti, Bayram namazı kılınan yerlerde, bayram namazı kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise sabah namazı vakti girdikten sonra başlar. Bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar devam eder. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüzleri kesilmesi uygundur. Bayramın birinci günü kesmek daha faziletlidir.

Şafii mezhebine göre ise kurban bayramın dördüncü günü de kesilebilir.

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Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!

KURBANI KAÇ KİŞİ KESMELİDİR?

Koyun ve keçi bir kişi için; deve, sığır ve manda yedi kişiyi aşmamak üzere ortaklaşa kurban olarak kesilebilir. Kurban olmaya engel bir kusurunun bulunmaması şartıyla, koyun ve keçi cinsinden hayvanlar bir yaşını doldurduktan sonra, sığır ve manda cinsinden hayvanlar iki yaşını, deve ise beş yaşını tamamladıktan sonra kurban olarak kesilebilir.

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Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

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Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!

KURBAN BAYRAMI NEDİR?

Kurban Bayramı, Müslümanlar tarafından Hicri Takvime göre Zilhicce ayının 10. gününden itibaren dört gün boyunca kutlanan bir dini bayram. Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günlerine 'Eyyâm-ı nahr' (Kesme günleri) ve bir önceki gün olan Zilhicce ayının dokuzuncu gününe Arife denir. Kurban Bayramı, aynı zamanda İslam âleminin her yıl Mekke'de hac farizasını ifa ettikleri vakittir.