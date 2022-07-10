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Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? Diyanet açıklaması!
Bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban ibadetinin yerine getirildiği bir Kurban Bayramı daha idrak ediliyor. 9 Temmuz'da başlayan Kurban Bayramı, 12 Temmuz Salı günü sona erecek. Kurban kesim işlemlerinin hangi tarihte biteceğini merak eden vatandaşlar, bayramında 4. gününde kurban kesilip kesilemeyeceğini araştırıyor. Peki, bayramın 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesimi ne zaman biter? Kurban kesimi saat kaça kadar yapılmalı? İşte cevaplar...