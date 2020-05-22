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Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! (SMS, WhatsApp, Facebook)

Ramazan Bayramı mesajları, günün en çok aranılanları arasına yer alıyor. Sevginin, saygının, hoşgörünün, birlik ve beraberliğin pekişmesine ve kuvvetlenmesine katkıda bulunan, rahmet, mağfiret ve arınma mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'in sonunda, Ramazan Bayramı'na kavuşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, birbirlerinin bayramını kutlamak için en güzel mesajları araştırmaya başladılar. Sizler için en yeni ve anlamlı bayram mesajlarını sayfamızda derledik. İşte en güzel, anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajları...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 12:49
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Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! SMS, WhatsApp, Facebook

Ramazan Bayramı mesajları... Dargınlıkların unutulduğu, dayanışma duygularımızın yoğunlaştığı, ailemiz ve akrabalarımız arasındaki bağı ve iletişimi güçlendirdiğimiz Ramazan Bayramı 24-25-26 Mayıs'ta idrak edilecek. Ramazan Bayramı'na ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, sosyal medyadan ve SMS olarak bayram mesajı paylaşarak Ramazan Bayramı'nı kutlayacaklar. Ramazan Bayramı'na özel paylaşılabilecek en güzel mesajları sayfamızda derledik. İşte en güzel, anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı mesajları...

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Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! SMS, WhatsApp, Facebook

RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2020

Ramazan Bayramı'na özel bayram mesajlarını sayfamızda derledik. Sizde en güzel Ramazan Bayramı mesajlarını arıyorsanız ahaber.com.tr'yi takip edebilirsiniz. İşte en yeni mesajlar:

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Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! SMS, WhatsApp, Facebook

* Her ilkbaharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi, bu bayramın da sana ve ailene mutluluk ve neşe getirmesi dileğimle. Kardeşliğin doğduğu, sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yine de sevgi dolu nice bayramlara.

* Sema kapılarının açık olduğu bugünde heybenizde tohum tohum dua menekşeleri saçmanız temennisiyle hayırlı bayramlar.

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Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! SMS, WhatsApp, Facebook

* Bir avuç dua, bir kucak sevgi, sıcak bir mesaj kapatır mesafeleri, birleştirir gönülleri, bir sıcak gülümseme, bir ufak hediye daha da yaklaştırır bizi birbirimize. Kalbiniz nur, eviniz huzur dolsun. Bayramınız bereketli olsun!

* Gecenin güzel yüzü yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta melekler başucunda olsun, güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul ve Ramazan Bayramın mübarek olsun!

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Bayram mesajları 2020: En güzel anlamlı kısa ve uzun Ramazan Bayramı kutlama mesajları burada! SMS, WhatsApp, Facebook

* Bu en mutlu günümüzde, güzel ve özel insanlara, hani vazgeçemediklerimize, saygılarımızı, sevgilerimizi, dualarımızı gönderiyoruz. Her gününüz bir bayram olsun...

* Hep bir arada, sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileğiyle, Ramazan Bayramınız kutlu olsun! Mübarek Ramazan Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun. Allah tüm inananlara nice huzurlu, bereketli bayramlar nasip etsin.