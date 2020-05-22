Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti

Akıllara durgunluk veren olay ABD'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. 22 yaşındaki balıkçı Monroe McKinney, sıradan bir balık tuttuğunu sanıyordu ama, balığın ağzını açınca hayatının şokunu yaşadı.