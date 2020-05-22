ANA SAYFA
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
Akıllara durgunluk veren olay ABD'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. 22 yaşındaki balıkçı Monroe McKinney, sıradan bir balık tuttuğunu sanıyordu ama, balığın ağzını açınca hayatının şokunu yaşadı.
Giriş Tarihi: 22.05.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 15:40
- 1
- 191
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
- 2
- 191
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
- 3
- 191
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
- 4
- 191
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
- 5
- 191
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti