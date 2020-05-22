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Haberler Galeri Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti

Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti

Akıllara durgunluk veren olay ABD'de yaşandı. Sosyal medyada yayılan bu görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı. 22 yaşındaki balıkçı Monroe McKinney, sıradan bir balık tuttuğunu sanıyordu ama, balığın ağzını açınca hayatının şokunu yaşadı.

Giriş Tarihi: 22.05.2020 15:36 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 15:40
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Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti

ABD'de 22 yaşındaki balıkçı Monroe McKinney, sıradan bir balık tuttuğunu sanıyordu ama, balığın ağzını açınca şok oldu.

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  • 191
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
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Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
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Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti

TİMSAHIN KARNINDAN ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTTI

Afrika ülkesi Zimbabve'de bir kasabada yaşanan olay herkesi şoke etti. Köylülerin şüphelendiği timsahın içini açınca gördükleri manzara karşısında şoka uğradılar!

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Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti
Akıllara durgunluk veren olay! Balığın içinden çıkan şoke etti

Köylüler bir çocuğa saldırıp öldürdüğünden şüphelendikleri timsahı avlamayı başardı.