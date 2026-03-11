Batı'nın ikiyüzlü vicdanı: Penguene üzülen dünya ölen çocuklara kör!

Ortadoğu'daki gerilim 12. gününe girerken, İsrail'in insani katliamlarına dünya genelinden gelen tepkilerin yetersizliği vicdanları yaralıyor. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, A Haber canlı yayınında bölgedeki insani dramı ve Batı'nın "çifte standartlı" yaklaşımını eleştirerek insanlık dersi verdi. Uzman isim, "İnsanlar bir penguene üzülürken, maalesef hayatını kaybeden çocuklara neredeyse üzülmeyecek duruma geldi." dedi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, İran'ın okul ve hastaneleri füze fırlatma noktası olarak kullandığı yönündeki açıklamaları, uluslararası kamuoyunda "yeni bir işgal iddiası mı?" endişelerini gündeme getirdi. BATI'NIN İKİYÜZLÜ VİCDANI: PENGUENE ÜZÜLEN DÜNYA ÖLEN ÇOCUKLARA KÖR! Uluslararası Güvenlik Uzmanı Merve Suna Özel Özcan, A Haber'de yaptığı değerlendirmede bunun sivil hedeflere saldırıları meşrulaştırma girişimi olduğunu ve hukukun tamamen yok sayıldığı karanlık bir döneme girildiğini vurguladı.

Uluslararası Güvenlik Uzmanı Merve Suna Özel Özcan, ABD'nin İsrail'in Gazze'deki stratejisine benzer uygulamalarına dikkat çekerek, "7 Ekim 2023'te uluslararası alanda büyük bir kırılma yaşandı; Cenevre Sözleşmesi ve ek protokoller kapsamındaki sivil-asker ayrımı artık tamamen yok sayılıyor. Bugün Lübnan, Gazze ve İran'da okullar, hastaneler ve sivil alanların askeri hedef olarak birleştirilmesi, insani hukukun tamamen göz ardı edildiğinin en açık göstergesidir" dedi.

Özcan, Batılı güçlerin sivil alanları askeri hedef olarak tanımlayıp kendilerine meşruiyet sağlamaya çalıştığını ancak bunun hukuki hiçbir dayanağı olmadığını ve sivil kayıpların, hastane çatısından füze atılması gibi iddialarla akıl almaz boyutlara ulaştığını vurguladı.

PENGUENE ÜZÜLEN DÜNYA ÖLEN ÇOCUKLARA KÖR! İsrail'in insani katliamlarına karşı dünyadan gelen tepkilerin yetersizliği vicdanları yaralıyor. Uluslararası Güvenlik Uzmanı Doç. Dr. Merve Suna Özel Özcan, A Haber'in canlı yayınında, bölgedeki insani dramı ve Batı'nın "çifte standartlı" yaklaşımını sert sözlerle eleştirerek adeta izleyicilere insanlık dersi verdi.

Özacan, "İnsanlar bir penguene üzülürken, maalesef hayatını kaybeden çocuklara neredeyse üzülmeyecek duruma geldi." dedi.