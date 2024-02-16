16 Şubat 2024, Cuma
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Başkan Erdoğan’ın Karadeniz şivesi ile renkli anlar
Başkan Erdoğan Karadeniz turunda. Dün Samsun bugün ise Ordu ve Giresun'daydı. Başkan Erdoğan il ziyaretlerinde, özellikle de Karadeniz bölgesini ziyaretlerde Karadeniz şivesine sık sık başvuruyor. Ortaya da samimi, doğal ve renkli anlar çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın Karadeniz şivesini kullandığı anlardan derlenen anlar "Editörün Notu"nda...