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Haberler Galeri Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚

Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚

Adıyaman'ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde yaşayan Şeref Akın tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese girence büyük şok yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden kişi, eline aldığında daha önce karşılaşmadığı bir olayla karşılaştı. Hemen telefona sarılan kişi o anları kaydetti.

Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:03
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Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚

Bu ilginç olay, Adıyaman'ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde meydana geldi. Şeref Akın'ın kümesinde bulunan tavuklardan birisi diğer yumurtaların yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir yumurta çıkardı.

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Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚

Sabah kahvaltıda pişirmek için kümese yumurta almaya giden Azra Akın, yumurtalar içerisinde ki büyük yumurtayı fark etti. Yumurtayı alarak annesine götüren Azra Akın, farklı olan bu yumurtayı kırarken cep telefonuyla bu anları kaydetti. Yumurta kırıldığında içerisinden kabuklu başka bir yumurta çıktı. İçerisinden çıkan yumurtayı kırdığında ise yumurtanın sarısı ve beyazı çıktı.

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Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚

Şeref Akın'ın yeğeni Azra Akın, "Sabah kümesten tavukların yumurtalarını almak istediğimde büyük bir yumurta gördüm. Annem yumurtayı kırdığında enteresan bir şekilde içinden bir tane daha yumurta çıktı. Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik" diye konuştu.

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Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚
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Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚