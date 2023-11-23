23 Kasım 2023, Perşembe
Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚
Adıyaman'ın Samsat ilçesi Taşkuyu köyünde yaşayan Şeref Akın tavuklarının yumurtalarını toplamak için kümese girence büyük şok yaşadı. Yumurtalardan bir tanesinde gariplik olduğunu fark eden kişi, eline aldığında daha önce karşılaşmadığı bir olayla karşılaştı. Hemen telefona sarılan kişi o anları kaydetti.
Giriş Tarihi: 23.11.2023 11:03
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