Yumurta almak için kümese girdi gözlerine inanamadı! 🐔 Yumurtanın içinden çıkan şoke etti 🥚

Şeref Akın'ın yeğeni Azra Akın, "Sabah kümesten tavukların yumurtalarını almak istediğimde büyük bir yumurta gördüm. Annem yumurtayı kırdığında enteresan bir şekilde içinden bir tane daha yumurta çıktı. Bende bunu görünce çok şaşırdım. Bu güne kadar hiç böyle bir şey görmedik" diye konuştu.