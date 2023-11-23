Başkan Erdoğan’ın Kastamonu talimatı! Halk hizmetten memnun: Yollarımız çok güzel oluyor

25 kilometrelik güzergah üzerinde başlayan yol yapım çalışmalarında virajlar iyileştirilerek sürüş konforu arttırılacak. Şu anda 6 metre olan yol genişliği 10 metreye çıkartılacak. Ayrıca sathi kaplama olan Kastamonu-Bozkurt-Çatalzeytin karayolu bitümlü sıcak asfalt ile kaplanacak olacak.