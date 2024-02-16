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Başkan Erdoğan’ın Karadeniz şivesi ile renkli anlar

Başkan Erdoğan Karadeniz turunda. Dün Samsun bugün ise Ordu ve Giresun'daydı. Başkan Erdoğan il ziyaretlerinde, özellikle de Karadeniz bölgesini ziyaretlerde Karadeniz şivesine sık sık başvuruyor. Ortaya da samimi, doğal ve renkli anlar çıkıyor. Başkan Erdoğan'ın Karadeniz şivesini kullandığı anlardan derlenen anlar "Editörün Notu"nda...

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 16.02.2024 21:09 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 21:12
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Başkan Erdoğan’ın Karadeniz şivesi ile renkli anlar

Doğallık, samimiyet, duygularını o an yaşaması... Belki de onu diğer siyasilerden ayıran en önemli özelliklerden.

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Başkan Erdoğan’ın Karadeniz şivesi ile renkli anlar

Başkan Erdoğan'ın, vatandaşlarla buluşmasında sık sık renkli görüntüler ortaya çıkıyor.

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Başkan Erdoğan’ın Karadeniz şivesi ile renkli anlar

Erdoğan, memleketi Rize'nin ağzını, Karadeniz'in şivesini bu anlarda sık sık kullanıyor.

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Başkan Erdoğan’ın Karadeniz şivesi ile renkli anlar

Baba ocağının hatıralarını yaşatıyor. Karadenizli oluşunu sık sık hissettiriyor.

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Başkan Erdoğan’ın Karadeniz şivesi ile renkli anlar

Erdoğan'nın Rize ağzı Karadeniz ziyaretlerinde sık sık karşılaşılan bir durum.