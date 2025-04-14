Barış Boyun'un çetesinden savcıya suikast emri: Susturun
İtalya'da yakalanan Barış Boyun'un yerine çetenin başına getirilen Mert Gültepe'nin soruşturmayı yürüten savcı için "suikast" talimatı verdiği ortaya çıktı. Gültepe'nin adamına "Savcıyı susturun" dediği öğrenildi.
İstanbul'da 142 mağdura yönelik suç eylemleri gerçekleştirdiği belirlenen Boyun Çetesi'ne üye 305 sanık hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ederken, Boyun'un İtalya'dan örgütünü yönetmeye devam ettiği ortaya çıktı.
İddiaya göre Boyun, çetesinin sürekliliğinin sağlanması için örgüt üyelerine gönderdiği 3 ayrı mektupta,
"Ben buraya girdim. İşi gücü Gurur (Gurur Işınçelik) ve Mertler'e (Mert Gültepe) devrettim. Hep bir arada olun. Birbirinizi tutun bırakmayın, hep beraber hareket edin beraber yapın, beraber bölüşün..." dedi.
SUÇA DEVAM Sabah'ın haberine göre Boyun'un talimatı üzerine örgütün başına geçen Gurur Işınçelik ve Mert Gültepe, örgütünü motive etmek adına kanlı eylemler için hemen harekete geçti.
İddiaya göre hakkında kasten öldürme, yağma, silah ve uyuşturucu ticaretinden onlarca hapis cezası istenen Işınçelik, örgütün tahsilat işlerini, Gültepe ise silah ve uyuşturucu ticaretini devraldı.
SAVCIYA ÖLÜM EMRİ Çetesini yurtdışından yöneten Gültepe, örgütün başına geçmesinin ardından iddiaya göre haklarında 574 sayfalık iddianame hazırlayan soruşturma savcısı Hasan Ceyhun'un öldürülmesi için en yakınındaki adama suikast talimatı verdi.