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Haberler Galeri Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi'ndeki yangının izleri siliniyor! Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor

Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi'ndeki yangının izleri siliniyor! Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi'nin çatısında meydana gelen yangında tahliye edilen hastalar tekrar yuvalarına dönmeye başladı. Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, durumu aktaran açıklamasında "Yaşlılarımızın bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne tahliye edilmişti. Cumartesi günü itibariyle tekrar buraya gelmeye başladılar. Yaklaşık 50 hastamız kaldı ve onları da en geç Salı gününe kadar tekrar buraya getirip nerede boş odamız varsa oraya yerleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 08.08.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 09:31
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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi’ndeki yangının izleri siliniyor! Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor

Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi'nin çatısında meydana gelen yangında toplam 104 hasta başarılı bir şekilde hastaneden tahliye edilmişti. Hastalardan 31'i aynı hastanenin yangından etkilenmeyen bölümlerine alınırken, 73 hasta da Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne tahliye edilmişti.

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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi’ndeki yangının izleri siliniyor! Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor

HASTALAR YUVALARINA DÖNMEYE BAŞLADI

Tahliye edilen hastaların bir kısmı cumartesi gününden itibaren yeniden Balıklı Rum Hastanesi'ne getirilmeye başlandı.

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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi’ndeki yangının izleri siliniyor! Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor

EN GEÇ SALI GÜNÜ

Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, geriye kalan yaklaşık 50 hastanın da en geç Salı gününe kadar tekrar yuvasına döneceğini dile getirdi.

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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi’ndeki yangının izleri siliniyor! Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor

HERKES SEFERBER OLDU

Yuvanidis, şunları söyledi:

"Sağ olsun başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün yetkililer seferber oldu. Ellerinden geleni yapacaklarını söylediler. Temizlik faaliyetleri başta Zeytinburnu Belediyesi'nin desteğiyle hızlı bir şekilde başladı. Tavan olduğu gibi çöktü. Üst kat kullanılamaz halde, alt katta ise ufak hasarlar var. Hastanenin 8 tane bakım ve tedavi hizmeti veren ihtiyarhâne binası var, onların birinde yangın çıktı. Diğer bölümlerde aktif şekilde tedaviler devam ediyor"

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Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi’ndeki yangının izleri siliniyor! Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor

"YARDIMLAŞMA RUHU 15 TEMMUZ'U HATIRLATTI"

Hastanedeki yardımlaşma ruhunun kendisine 15 Temmuz'u hatırlattığını ifade eden Yuvanidis, şöyle devam etti:

"Herkes kendi canını hiçe sayıp hasta kurtardı. Klimacı bir arkadaşımız 14 kişiyi tahliye etti. 5-10 dakika daha gecikilse kaybımız olurdu. Üniversite öğrencileri de toplanıp yardıma koştu ve yatalak hastaların hepsi tahliye oldu. Yardımlaşma ruhunu gördüğümde 15 Temmuz gününü hatırladım."