08 Ağustos 2022, Pazartesi
Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi'ndeki yangının izleri siliniyor! Tahliye edilen hastalar yuvalarına dönüyor
Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesi Yaşlı Bakım Evi'nin çatısında meydana gelen yangında tahliye edilen hastalar tekrar yuvalarına dönmeye başladı. Balıklı Rum Vakfı Başkanı Kostantin Yuvanidis, durumu aktaran açıklamasında "Yaşlılarımızın bir kısmı Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne tahliye edilmişti. Cumartesi günü itibariyle tekrar buraya gelmeye başladılar. Yaklaşık 50 hastamız kaldı ve onları da en geç Salı gününe kadar tekrar buraya getirip nerede boş odamız varsa oraya yerleştirmeyi düşünüyoruz" dedi.
Giriş Tarihi: 08.08.2022 08:56 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 09:31
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