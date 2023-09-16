Balıkesir’de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar

KAÇIRDIKLARI YERE GERİ BIRAKTILAR!

Batır ile Dova, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp, 2 bin 500 lirası ile cep telefonunu da gasp ettikleri Furkan A.'yı, otomobille yeniden Karacabey ilçesine götürüp, bıraktı. Furkan A.'nın şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.