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Balıkesir'de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar

Balıkesir'de dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, borç meselesi yüzünden tartıştığı Furkan A.'yı kaçırdı. Genç adama saatlerce işkence yapan caniler o anları cep telefonu ile kayda aldı.

Giriş Tarihi: 16.09.2023 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023 13:06
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Balıkesir’de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar

Kan donduran olay, geçtiğimiz aylarda yaşandı. Haziran ayında Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet çıktı.

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Balıkesir’de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar

Batır ve Dova, Furkan A.'yı, yaşadığı Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde, gözlerini bağlayıp bindirdikleri otomobille kaçırdı. Balıkesir'in Bandırma İlçesi'ndeki eve getirdikleri Furkan A.'nın ellerini arkadan bağlayan alacaklıları, bağırmasın diye ağzını da tişörtle kapattı.

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Balıkesir’de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar

Batır ile Dova, ölümle tehdit ettikleri Furkan A.'yı, dakikalarca dövdü. Şüpheliler, Furkan A.'yı döverken, odada bulunan kişi ise o anları cep telefonuyla kayda aldı.

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Balıkesir’de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar

KAÇIRDIKLARI YERE GERİ BIRAKTILAR!
Batır ile Dova, görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşıp, 2 bin 500 lirası ile cep telefonunu da gasp ettikleri Furkan A.'yı, otomobille yeniden Karacabey ilçesine götürüp, bıraktı. Furkan A.'nın şikayetiyle olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Balıkesir’de feci olay! Kaçırdıkları gence saatlerce işkence yaptılar

Bandırma'da yakalanıp gözaltına alınan Muhammet Ramazan Batır ile Osman Dova, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından, 'Yağma', 'Darp' ve 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından tutuklanıp Bandırma Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.