Balık sezonu bereketli başladı! Palamut 10 liradan vatandaşın sofrasına gelecek
Su ürünleri av sezonunun açılmasıyla birlikte denizin ilk mahsulleri satılmaya başladı. Bu sene balıkçıların gözdesi ise palamut oldu. Gürpınar Balık Hali'nde palamudun çifti 20 liradan satıldı.
Giriş Tarihi: 02.09.2020 06:15 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 06:17
Balık sezonu bereketli başladı! Palamut 10 liradan vatandaşın sofrasına gelecek
Balık sezonu bereketli başladı! Palamut 10 liradan vatandaşın sofrasına gelecek
Balık sezonu bereketli başladı! Palamut 10 liradan vatandaşın sofrasına gelecek
Balık sezonu bereketli başladı! Palamut 10 liradan vatandaşın sofrasına gelecek
Balık sezonu bereketli başladı! Palamut 10 liradan vatandaşın sofrasına gelecek