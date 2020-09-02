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2 dev piton evin çatısını çökerterek mutfağa düştü! 2 piton ve ev sahibi...

Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan David Tait, eve geldiğinde gördüğün 2 piton karşısında şaşkına döndü. 2,5 metreden uzun 2 piton, evinde çatısını kırarak mutfağa düşmüş halde bulundu. Evindeki 2 piton için yetkilileri arayan David Tait, "Sanırım ikisi de erkek. Yakındaki bir dişi için kavga etmiş olabilirler" dedi. Çatıyı yıkarak mutafağa düşen 2 dev piton dünya basınını salladı.

Giriş Tarihi: 02.09.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 01:35
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2 dev piton evin çatısını çökerterek mutfağa düştü! 2 piton ve ev sahibi...

Pitonların bol olduğu Avustralya'da yaşayan David Tait, evine geldiğinde 2 dev pitonla karşı karşıya kaldı. Yağmur yağmadığı için ilk önce çatısının neden çöktüğünü anlayamayan David Tait, daha sonra 2 dev pitonu fark etti.

Tait, hayvanları yakalaması için eve işin uzmanı olan Steven Brown'u çağırdı. Brown, "Sanırım iki erkek, çatıda yakındaki bir dişi yüzünden dövüşüyordu." dedi.

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2 dev piton evin çatısını çökerterek mutfağa düştü! 2 piton ve ev sahibi...

Çatıyı kırarak mutfağa düşen pitonlarla yatak odası ile oturma odasında karşılaştı. Evine giren dev pitonların biri 2,8, diğeri 2,5 metre uzunluğundaydı. İki yılanının toplam ağırlığının 45 kiloyu bulduğu ifade edildi.

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2 dev piton evin çatısını çökerterek mutfağa düştü! 2 piton ve ev sahibi...

Tait, hayvanları yakalaması için eve işin uzmanı olan Steven Brown'u çağırdı. Brown, "Sanırım iki erkek, çatıda yakındaki bir dişi yüzünden dövüşüyordu." dedi.

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2 dev piton evin çatısını çökerterek mutfağa düştü! 2 piton ve ev sahibi...

Vahşi doğada sayısız yırtıcı hayvan karşılaşmaları yaşandı. Ama en dehşet veren görüntüler piton ile dev timsah arasında geçen o anlardı. Dev piton avını öyle bir yöntemle alt edip yuttu ki görenler dehşete kapıldı. Dev timsahı midesine indiren pitonun hesap edemediği şey ona pahalıya mal oldu. İşte o anlar...

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2 dev piton evin çatısını çökerterek mutfağa düştü! 2 piton ve ev sahibi...