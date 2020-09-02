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2 dev piton evin çatısını çökerterek mutfağa düştü! 2 piton ve ev sahibi...
Avustralya'nın Queensland eyaletinde yaşayan David Tait, eve geldiğinde gördüğün 2 piton karşısında şaşkına döndü. 2,5 metreden uzun 2 piton, evinde çatısını kırarak mutfağa düşmüş halde bulundu. Evindeki 2 piton için yetkilileri arayan David Tait, "Sanırım ikisi de erkek. Yakındaki bir dişi için kavga etmiş olabilirler" dedi. Çatıyı yıkarak mutafağa düşen 2 dev piton dünya basınını salladı.
Giriş Tarihi: 02.09.2020 01:29 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020 01:35
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