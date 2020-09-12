Balık fiyatları ne kadar? Tezgahlarda bolluk yaşanıyor...

Çanakkale'de 40 yıldır balıkçılık yapan Tuncay Dinç ise, "1 Eylül itibariyle av sezonumuz açıldı. Palamut bollaşacak. Şu anda sardalya mevsimi, havalar soğudukça lüfer de tezgahlarda yerini alacak. Bu sene balık çeşitleri bollaşacağını ümit ediyoruz. Şu anda palamut tezgahlarımızda tanesi 12.5 ile 15 lira arasında satılıyor. Hamsi gelmeye başladı. İstavrit de bollaşacak. Çinekop, lüferi bekliyoruz. Vatandaşımız tahmin ediyorum bu sene ucuz balık yiyecek. Balıkçılar olarak inşallah bu sezonun umutlu geçeceğini ümit ediyoruz" diye konuştu.