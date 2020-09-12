%38'e varan indirim! A101'de hafta sonu indirimleri başladı! 12 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğunda neler var?

A101 12 Eylül 2020 kataloğundaki kampanyalı ürünler satışa çıktı. Hafta sonu indirimlerinin neler olduğunu merak eden A101 müşterileri için güncel kataloğu sayfamızda derledik. %36'ya varan indirimli ürünler müşterilerini bekliyor. A101 marketlerin bu hafta sonu satışa çıkardığı ürünler gıda, temizlik, bakım, terlik, kitap ve meyve ürünlerini içeriyor. Peki, bu hafta sonu A101'de hangi ürünler var? A101 12 Eylül indirimleri neler? İşte A101 12 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ve fiyat listesi...