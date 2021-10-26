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Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu

Sakarya'nın Karasu ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 'Trafikte 5 dakika mola, hayat kurtarır' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sürücülere çeşitli ikramlarda bulunuldu ve trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici slayt izletildi.

İHA
Giriş Tarihi: 26.10.2021 20:35 Güncelleme Tarihi: 26.10.2021 20:44
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Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu

Karasu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından D-650 Karayolu'nda trafik yaşam çadırı kurularak 'Trafikte 5 dakika mola, hayat kurtarır' sloganıyla etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında sürücüler durdurularak kendilerinden beş dakika mola vermeleri rica edildi. Sürücülere, çeşitli ikramlarda bulunularak trafik kurallarına ilişkin bilgilendirici slayt izletildi.

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Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu

Gün boyu süren uygulama alanını Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, İlçe Emniyet Müdürü Halil Akyol, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Alataş, Sakarya Trafik Şube Müdürü Mete Tozlu ziyaret etti.

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Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu

"BUNUN AMACI, SÜRÜCÜLER ARASINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK"
Uygulamaya ilişkin açıklama yapan Karasu Kaymakamı Dr. Helvacı, "Uygulama kapsamında 15 kişilik ekip içerisinde 5 ayrı grup olarak çalışmayı yürütüyorlar. Yürüttükleri çalışma doğrultusunda burada ifa edilen etkinlik, ulusal bir faaliyetin Karasu versiyonu olmayıp bizatihi buradaki ilgili arkadaşlarımızın İl Jandarma Komutanlığıyla da koordineli olarak oluşturmuş oldukları bir etkinlik.

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Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu

Bunun amacı, sürücüler arasında farkındalık oluşturmak. 'Beş dakikalık mola, hayat kurtarır' konseptinin içerisinde yorgun bir şekilde çok uzun süre araç kullanmama hassasiyeti temelli alkol, cep telefonu, kemer başta olmak üzere diğer duyarlılıkları arttırmak amacıyla yapıldı. İlçem adına gurur duydum" dedi.

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Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu

"BÖYLE BİR PROGRAMIN DÜZENLENMESİ AYRICALIK OLMUŞ"
Yapılan uygulamadan çok memnun kaldığını belirten sürücü Bülent Nahya, "Bunun devamını diliyoruz. Her zaman böyle olursa tabii ki yolcularımız daha memnun kalacak. En azından bir ara mola verildi. Uyku halimizi giderdik" derken, sürücü Sevim Berberoğlu ise, "Böyle bir programın düzenlenmesi ayrıcalık olmuş. Trafik ile ilgili filmini izledik. İkramlar çok güzel düşünülmüş" diye konuştu.