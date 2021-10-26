Bakın jandarma bu kez ne için durdurdu

"BÖYLE BİR PROGRAMIN DÜZENLENMESİ AYRICALIK OLMUŞ"

Yapılan uygulamadan çok memnun kaldığını belirten sürücü Bülent Nahya, "Bunun devamını diliyoruz. Her zaman böyle olursa tabii ki yolcularımız daha memnun kalacak. En azından bir ara mola verildi. Uyku halimizi giderdik" derken, sürücü Sevim Berberoğlu ise, "Böyle bir programın düzenlenmesi ayrıcalık olmuş. Trafik ile ilgili filmini izledik. İkramlar çok güzel düşünülmüş" diye konuştu.