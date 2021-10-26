Anadolu’dan kaçırılan gaga ağızlı testi Türkiye’de! Tam 4 bin 250 yıllık

Araştırmalar sonucunda gaga ağızlı testinin Alacahöyük ile Mahmatlar'daki arkeolojik kazılarda bulunan diğer eserlerle yakından ilişkili olduğu, benzer örneklerin Çorum ve Amasya'daki Hatti yerleşiminin arkeolojik kazıları sırasında bulunduğu belirlendi. Bunun üzerine Gilbert Sanat Vakfı, stil-kritik inceleme raporlarıyla kökeni Anadolu olduğu belirlenen, seçkin yöneticiler tarafından kutsal törenler sırasında içki içmek için kullanıldığı tahmin edilen gaga ağızlı testiyi Türkiye'ye iade etti.