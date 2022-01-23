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Bahçelievler’de öğrencilere kiraladığı eve 5 bin 150 TL zam yaptı! "Eve giren çıkan belli değil"

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir öğretmen 4 kız öğrencinin yaşadığı bir evin kirası 4 bin 600 TL'den 9 bin 750 TL'ye çıkarıldı. Zammı reddeden kiracılar 1 senelik kontratları olduğunu belirterek yasal yollara başvurdular. Bu durumun üzerine ev sahibi, "Ev pansiyon gibi kullanılıyor. Gireni çıkanı belli değil" sözleriyle kaymakamlığa şikâyette bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.01.2022 17:23
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Bahçelievler’de öğrencilere kiraladığı eve 5 bin 150 TL zam yaptı! Eve giren çıkan belli değil

İstanbul Bahçelievler'de 3'ü öğrenci dört kadın, 4 bin 600 TL'den 9 bin 750 liraya çıkarılarak 5 bin 150 TL'lik zammı kabul etmemeleri üzerine evin pansiyon olarak kullanıldığı şikayeti ile gece yarısı apar topar evden çıkarıldı.

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Bahçelievler’de öğrencilere kiraladığı eve 5 bin 150 TL zam yaptı! Eve giren çıkan belli değil

"BİRKAÇ PARÇA EŞYAYLA DIŞARI ATILMAK ZORUNDA KALDIK"

Kadınların mahkeme yoluna başvurması üzerine yürütmeyi durdurma kararı verildi. Kadınlar yeniden evine yerleşti. Davayı açan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Melisa Kızoğlu, "Karakolda bize 'İfadenizi verin mühür takılacak' denildi. Eve döndüğümüzde birkaç parça eşyayla dışarı atılmak zorunda kaldık" dedi. Kızoğlu'nun avukatı Yunus Emre Çakıroğlu da uğranılan zararının tazmini için maddi- manevi tazminat davası açacaklarını belirtti.

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Bahçelievler’de öğrencilere kiraladığı eve 5 bin 150 TL zam yaptı! Eve giren çıkan belli değil

5 BİN 150 TL ZAM

Biri özel okulda öğretmen, diğerleri üniversite öğrencisi dört kadın, geçtiğimiz yıl Haziran ayında Bahçelievler'de 4 bin liraya daire kiraladı. Daire, 30 Aralık 2021 günü satılarak el değiştirdi. Kiracıların iddiasına göre, yeni ev sahibi Bilgin Yılmaz kirayı 9 bin 750 liraya çıkardı.

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Bahçelievler’de öğrencilere kiraladığı eve 5 bin 150 TL zam yaptı! Eve giren çıkan belli değil

"GİRENİ ÇIKANI BELLİ DEĞİL"

Tutarın yüksek olduğunu belirten kadınlar, 1 yıllık kontratları olduğunu hatırlattı. Bunun üzerine ev sahibi Yılmaz, 5 Ocak'ta "Ev pansiyon gibi kullanılıyor. Gireni çıkanı belli değil" diyerek kaymakamlığa şikâyette bulundu. Günler sonra polis ve zabıta ekipleri daireye gitti. Yapılan incelemede, ev sahibinin şikâyetinin gerçeği yansıtmadığı tutanak altına alındı.

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Bahçelievler’de öğrencilere kiraladığı eve 5 bin 150 TL zam yaptı! Eve giren çıkan belli değil

GECE YARISI EV MÜHÜRLENDİ

Ev sahibi Yılmaz'ın ikinci şikayetinin ardından 17 Ocak'ta eve gelen polis ekipleri, 4 kadını ifadelerini almak üzere Kocasinan Şehit Mehmet Aydın Polis Merkezi Amirliği'ne götürdü. İfade işleminin ardından kadınların kaldığı ev gece saat 01.30'da mühürlendi. Gece yarısı ortada kalan kadınlar, yakınlarının evlerine yerleşti. Kiracı kadınlar daha sonra kararın iptali için mahkemeye başvurdu.