23 Ocak 2022, Pazar
Bahçelievler’de öğrencilere kiraladığı eve 5 bin 150 TL zam yaptı! "Eve giren çıkan belli değil"
İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir öğretmen 4 kız öğrencinin yaşadığı bir evin kirası 4 bin 600 TL'den 9 bin 750 TL'ye çıkarıldı. Zammı reddeden kiracılar 1 senelik kontratları olduğunu belirterek yasal yollara başvurdular. Bu durumun üzerine ev sahibi, "Ev pansiyon gibi kullanılıyor. Gireni çıkanı belli değil" sözleriyle kaymakamlığa şikâyette bulundu.
Giriş Tarihi: 23.01.2022 17:23
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