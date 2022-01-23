Bahçelievler’de öğrencilere kiraladığı eve 5 bin 150 TL zam yaptı! "Eve giren çıkan belli değil"

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde bir öğretmen 4 kız öğrencinin yaşadığı bir evin kirası 4 bin 600 TL'den 9 bin 750 TL'ye çıkarıldı. Zammı reddeden kiracılar 1 senelik kontratları olduğunu belirterek yasal yollara başvurdular. Bu durumun üzerine ev sahibi, "Ev pansiyon gibi kullanılıyor. Gireni çıkanı belli değil" sözleriyle kaymakamlığa şikâyette bulundu.