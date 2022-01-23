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Diş tedavisine gitti! Öğrenince şoke oldu: Meğer 15 yıldır

Erzincan'da diş tedavisi için doktora giden vatandaşın çenesinden çıkan hayrete düşürdü. Çekilen röntgen filminde ortaya durum ile ilgili olarak 63 yaşındaki Faik Akın "15 yıl önce benzinli hızar ile çalışırken zincir koparak çeneme çarpmıştı." dedi. Talihsiz adamın çenesinden çıkan şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

İHA
DHA
Giriş Tarihi: 23.01.2022 11:38 Güncelleme Tarihi: 23.01.2022 12:11
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Diş tedavisine gitti! Öğrenince şoke oldu: Meğer 15 yıldır

Erzincan'da dişçiye giden adam hayatının şokunu yaşadı.

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Diş tedavisine gitti! Öğrenince şoke oldu: Meğer 15 yıldır

Muayene esnasında çekilen röntgen filminde 63 yaşındaki Faik Akın yanağında bir metal parçası olduğu tespit edildi.

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Diş tedavisine gitti! Öğrenince şoke oldu: Meğer 15 yıldır

15 YIL ÖNCE…

15 yıl önce yaşadığı kaza sonucu metal parçasının yanağına girdiği öğrenilen Akın ile ilgili doktor "Kontrol ettiğimizde mıknatısın şişliği çektiğini gördük. Başarılı bir operasyon ile demir parçasını aldık" diye konuştu.

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Diş tedavisine gitti! Öğrenince şoke oldu: Meğer 15 yıldır

YANAĞINDA PARÇA BULUNDU

Merkeze bağlı Aslahlı Mahallesi'nde evli ve 2 çocuk babası emekli memur Faik Akın, Binali Yıldırım Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Bölümü'ne diş tedavisine gitti.

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Diş tedavisine gitti! Öğrenince şoke oldu: Meğer 15 yıldır

Akın'ı muayene ettikten sonra çekilen röntgen filmini inceleyen Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, yanağında bir parça olduğunu belirledi.

Muayenede 15 yıl önce yaşadığı bir olayı hatırlayan Akın, benzinli hızar ile odun kestiği sırada zincirin koptuğunu ve daha sonra yanağında şişlik oluştuğunu söyledi.

AMELİYATA ALINDI

Dr. Gülnahar'ın mıknatıs ile yaptığı kontrolde parçanın metal olduğu tespit edildi. Dr. Gülnahar, ameliyat ile Akın'ın yanağındaki metal zincir parçasını ALDI.

"15 YIL YANAĞIMDAKİ BU ŞİŞLİKLE YAŞADIM"

Diş tedavisine gelince metal parçanın röntgen ile görüldüğünü belirten Faik Akın "Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar, ağzımdaki şişliğin implant parçası olup, olmadığını sordu. Ben de kendisine implant yaptırmadığımı söyledim. Sonra aklıma 15 yıl önce yaşadığım hızar kazası geldi ve doktora anlattım. Yakup bey, mıknatıs ile kontrolü sonrası yanağımdaki parçanın metal olduğunu belirledi. 15 yıl önce benzinli hızar ile çalışırken zincir koparak çeneme çarpmıştı. Parça yanağıma girmiş ve bunu fark etmemişim. 15 yıl yanağımdaki bu şişlikle yaşadım. Başarılı bir operasyon ile aldılar. Şu anda hiçbir şeyim yok" dedi.

"RÖNTGEN FİLMİNDE BİR CİSME DENK GELDİK"

Dr. Öğretim Üyesi Yakup Gülnahar da "Faik bey, rutin diş tedavisi için bize geldi. İstenilen röntgen filminde bir cisme denk geldik. Kendisine 'İmplant yaptırdınız mı?' diye sordum. 'Hayır' dedi. Bu sefer, hasta geçmişinde yaşadığı bir kazadan bahsetti. Kontrol ettiğimizde mıknatısın şişliği çektiğini gördük. Başarılı bir operasyon ile demir parçasını aldık. Hasta şu anda gayet iyi" diye konuştu.