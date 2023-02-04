Diyarbakır'da eşi benzerine az rastlanır olay! Diğerlerinden çok farklı: Ahtapota benziyor🐙

Diyarbakır'da eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki koyunlardan birinin doğum yaptığını fark etti ancak bu kuzu diğerlerinden çok farklıydı. Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, neye uğradığını şaşırdı ve o anları kayıt altına aldı.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 16:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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