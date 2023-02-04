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Haberler Galeri Diyarbakır'da eşi benzerine az rastlanır olay! Diğerlerinden çok farklı: Ahtapota benziyor🐙

Diyarbakır'da eşi benzerine az rastlanır olay! Diğerlerinden çok farklı: Ahtapota benziyor🐙

Diyarbakır'da eşi benzerine az rastlanır bir olay yaşandı. Çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki koyunlardan birinin doğum yaptığını fark etti ancak bu kuzu diğerlerinden çok farklıydı. Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, neye uğradığını şaşırdı ve o anları kayıt altına aldı.

Giriş Tarihi: 04.02.2023 16:23 Güncelleme Tarihi: 04.02.2023 16:23
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Diyarbakır’da eşi benzerine az rastlanır olay! Diğerlerinden çok farklı: Ahtapota benziyor🐙

Dİyarbakır'ın çınar ilçesinde 6 bacaklı olarak doğan kuzu, görenlerin ilgi odağı oldu.

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Diyarbakır’da eşi benzerine az rastlanır olay! Diğerlerinden çok farklı: Ahtapota benziyor🐙

İlçe merkezine 40 kilometre uzaklıkta olan kırsal Bayırkonak Mahallesi'nde çobanlık yapan Salih Karacadağ, sürüsündeki kuzulardan birinin 6 bacaklı doğduğunu fark etti.

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Diyarbakır’da eşi benzerine az rastlanır olay! Diğerlerinden çok farklı: Ahtapota benziyor🐙

Kuzunun yürüyemediğini gören Karacadağ, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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Diyarbakır’da eşi benzerine az rastlanır olay! Diğerlerinden çok farklı: Ahtapota benziyor🐙

Kuzu, görenlerin de ilgi odağı oldu.

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Diyarbakır’da eşi benzerine az rastlanır olay! Diğerlerinden çok farklı: Ahtapota benziyor🐙