Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye’nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan vahşi hayvanlarla ilgili sorunlar devam ediyor. Son olarak, Erzurum'dan sonra Karabük'te de benzer bir durumla karşılaşıldı. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek arayışı için bazı bölgelerde görüntülendi. Karabük'ün doğal yaşam alanlarında kaydedilen görüntülerde, bozayıların yiyecek aramak için etrafa yayıldığı ve insanlarla karşılaştığı görülüyor. Bu durum, hem yerel halkın endişesini artırıyor hem de doğal yaşamın korunması gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor.