17 Nisan 2024, Çarşamba
Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye'nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...
Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde baş gösteren vahşi hayvanlar, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Karabük'de yaşanan bu durum, vatandaşların dikkatini çekti. Baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışına çıkan vahşi hayvanlar, çevredeki insanlar tarafından görüntülendi.
Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:37
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