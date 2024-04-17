17 Nisan 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye'nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...

Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye'nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde baş gösteren vahşi hayvanlar, bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte tekrar ortaya çıkmaya başladı. Son olarak Karabük'de yaşanan bu durum, vatandaşların dikkatini çekti. Baharın gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan ve yiyecek arayışına çıkan vahşi hayvanlar, çevredeki insanlar tarafından görüntülendi.

Giriş Tarihi: 17.04.2024 14:37
  • 1
  • 7
Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye’nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...

Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşanan vahşi hayvanlarla ilgili sorunlar devam ediyor. Son olarak, Erzurum'dan sonra Karabük'te de benzer bir durumla karşılaşıldı. Bahar mevsiminin gelmesiyle birlikte kış uykusundan uyanan bozayılar, yiyecek arayışı için bazı bölgelerde görüntülendi. Karabük'ün doğal yaşam alanlarında kaydedilen görüntülerde, bozayıların yiyecek aramak için etrafa yayıldığı ve insanlarla karşılaştığı görülüyor. Bu durum, hem yerel halkın endişesini artırıyor hem de doğal yaşamın korunması gerekliliğini bir kez daha ön plana çıkarıyor.

  • 2
  • 7
Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye’nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...

Karabük'ün doğal güzelliklerinden biri olan Kahyalar köyünde, bir doğasever tarafından yapılan çekimlerde anne bozayı ve iki yavrusu, bir çakal ile bazı kuş türleri dronla görüntülendi. Ormanlık alanda gerçekleşen bu olay, doğaseverlerin ve vahşi yaşamı takip edenlerin ilgisini çekti.

  • 3
  • 7
Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye’nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...

Bozayılar Bahar Uykusundan Uyanıyor

Erzurum'un İspir ilçesi sınırları içerisinde yer alan Yedigöl Mahallesi yaylasında, bahar mevsimiyle birlikte kış uykusundan uyanan bozayılar yeniden doğaya adım atıyor.

  • 4
  • 7
Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye’nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...

Doğaseverlerin İlgi Odağı: Bozayıların Yayla Macerası

Doğaseverlerin dikkatini çeken bu doğa olayı, yerel halk ve meraklı gözler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.

  • 5
  • 7
Baharla birlikte ortaya çıktılar, tüm Türkiye’nin canını burnuna getirdiler! O ilden sonra...

Bülent Erkan'ın Heyecan Dolu Anı

Doğa sever Bülent Erkan, yaylada yaptığı gözlemler sırasında beklenmedik bir karşılaşma yaşadı ve bir bozayı ile karşılaştı. Ayıyı fark eden Erkan, "Ayı amca" diye seslenerek doğal yaşamın bir parçasıyla karşılaşmanın heyecanını yaşadı.