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Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), 75 yılın en şiddetli yağışlarından biri yaşanırken, Abu Dabi ve Dubai gibi önemli kentler sel felaketleriyle mücadele etti. Basra Körfezi'nin sıcak ve kurak iklimine sahip olan ülke, beklenmedik bir doğa olayıyla karşı karşıya kaldı. Ülkenin birçok bölgesinde 24 saat içinde 250 mm'den fazla yağış düştü. Özellikle Dubai'de Salı günü sadece 12 saat içinde 100 mm yağmur yağdı ki bu miktar, normalde bir yıl boyunca görülen yağış miktarına eşdeğerdi. Peki bu olağanüstü yağışın sebebi nedir? Bulut tohumlama ne demek?

Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:53
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Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai’nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?

Bulut tohumlama, hava durumunu ve iklimi etkilemek amacıyla bulutlara suni olarak tohum eklenmesini ifade eder. Bu işlem genellikle su damlacıklarını oluşturmak veya yağışı artırmak için gerçekleştirilir. Bulut tohumlama yöntemleri arasında çeşitli maddelerin bulutlara serpilmesi veya havaya püskürtülmesi yer alır. Bu tohumlar, bulut içindeki su buharının yoğunlaşmasını teşvik ederek bulutların büyümesine ve yağış oluşumuna katkıda bulunabilir. Peki Dubai'deki sel felaketinin sebebi yağmur tohumlaması mı?

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Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai’nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yağmur Üretim Projeleri

Dubai'de gerçekleştirilen yapay yağmur, doğal yağmur ile birleşerek şehirde su taşkınlarına yol açtı. Bu olay, daha önce görülmemiş manzaraların ortaya çıkmasına neden oldu ve vatandaşların endişesini artırdı. Okullar tatil edilirken, hükümet de vatandaşlara ciddi uyarılarda bulundu.

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Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai’nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?

BULUT TOHUMLAMASI MALİYETİ NE KADAR?

Birleşik Arap Emirlikleri, yağmur üretmek amacıyla 2017 yılından itibaren ülkede çalışmalar yürütüyor ve bu proje için 15 milyar dolarlık bir bütçe ayırdı. Yapay yağışın oluşturulmasında temel olarak bulut tohumlama uygulamalarından yararlanılıyor.

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Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai’nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?

Bulut Tohumlama Tekniği ve İşleyişi

Bulut tohumlama, yağış miktarını ve türünü değiştirmek amacıyla bulutlara gümüş iyodür gibi çeşitli kimyasal maddelerin serpilmesi veya püskürtülmesi işlemidir.

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Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai’nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?

Bu kimyasal maddeler, bulut içindeki fiziksel süreçleri etkileyerek yağış oluşumunu teşvik eder.