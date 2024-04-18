Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), 75 yılın en şiddetli yağışlarından biri yaşanırken, Abu Dabi ve Dubai gibi önemli kentler sel felaketleriyle mücadele etti. Basra Körfezi'nin sıcak ve kurak iklimine sahip olan ülke, beklenmedik bir doğa olayıyla karşı karşıya kaldı. Ülkenin birçok bölgesinde 24 saat içinde 250 mm'den fazla yağış düştü. Özellikle Dubai'de Salı günü sadece 12 saat içinde 100 mm yağmur yağdı ki bu miktar, normalde bir yıl boyunca görülen yağış miktarına eşdeğerdi. Peki bu olağanüstü yağışın sebebi nedir? Bulut tohumlama ne demek?

Giriş Tarihi: 18.04.2024 08:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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