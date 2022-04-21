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Haberler Galeri Bağdat Caddesi'ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

Bağdat Caddesi'ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aracı ile drift yapıp ani manevralarla kazaya davetiye çıkaran şoför yakalandı. Otomobil sürücüsü Buse C.'ye "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçundan toplamda 9 bin 321 lira idari para cezası verilirken, ehliyeti ise 60 gün süreyle iptal edildi. O görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydeldi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:18
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Bağdat Caddesi’ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

Kadıköy Bağdat Caddesi gecenin ilerleyen saatlerinde tansiyon yükseltecek görüntülere sahne oldu. Caddenin boş olmasından faydalanan sürücü, 34 DVJ 551 plakalı aracı ile caddede tehlikeli manevralar yaptı.

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Bağdat Caddesi’ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

Daha önce pek çok kazanın yaşandığı Bağdat Caddesi'nde oldukça süratli bir şekilde, zikzaklar çizerek ilerleyen araç, kazaya davetiye çıkardı.

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Bağdat Caddesi’ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

O ANLAR KAMERADA

Yoldaki motosikletin yanından geçen otomobilin neden olduğu riskli hareketler, yolda ilerleyen bir sürücünün cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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Bağdat Caddesi’ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

SÜRÜCÜ TESPİT EDİLDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 'ne bağlı sivil trafik ekipleri yaptığı çalışmada araç sürücüsünün Buse C. olduğunu tespit etti.

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Bağdat Caddesi’ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

SÜRÜCÜ BELGESİ 60 GÜN İPTAL OLDU, 9 BİN TL CEZA VERİLDİ

Polis tarafından kısa sürede yakalanan Buse C.'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Dirift yapmak) maddesinden 9 bin 125 lira ve 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 9 bin 321 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.