Bağdat Caddesi'ni yarış pistine çeviren sürücü yakalandı: 9 bin 321 TL para cezası

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde aracı ile drift yapıp ani manevralarla kazaya davetiye çıkaran şoför yakalandı. Otomobil sürücüsü Buse C.'ye "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçundan toplamda 9 bin 321 lira idari para cezası verilirken, ehliyeti ise 60 gün süreyle iptal edildi. O görüntüler, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydeldi.

DHA Giriş Tarihi: 21.04.2022 12:18 Güncelleme Tarihi: 21.04.2022 12:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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