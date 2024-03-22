B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir hatırlatma: Ehliyetlerini yenilemek için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenler ciddi cezalarla karşılaşabilirler. Yenileme işlemi için 15 TL ödenmesi gerekiyor. Ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin Nüfus Müdürlüklerine başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor.