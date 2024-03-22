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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir hatırlatma: Ehliyetlerini yenilemek için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenler ciddi cezalarla karşılaşabilirler. Yenileme işlemi için 15 TL ödenmesi gerekiyor. Ehliyetlerini yenilemek isteyenlerin Nüfus Müdürlüklerine başvurarak gerekli belgeleri sunmaları gerekiyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.03.2024 13:23 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 13:23
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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...

B sınıfı ehliyet sahipleri için önemli bir hatırlatma yapıldı. 1 Ocak 2016 tarihinden önce alınan ehliyetlerin yenilenme süreci devam ederken uyarılar geldi. B sınıfı ehliyet sahipleri, 31 Aralık 2024 tarihine kadar yenileme işlemlerini gerçekleştirmeleri gerektiği konusunda uyarıldı. İşte detaylar:

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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...

Yenileme işlemleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülüyor. Bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamayan sürücüler, 2025 yılı itibarıyla 12.978 TL'lik ciddi bir para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...

Yenileme İşlemi İçin Gerekli Belgeler

Ehliyet yenileme sürecinde sürücülerin yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şunlar:

📍Kimlik kartı veya pasaport

📍Güncel biometrik fotoğraf

📍Geçerli bir sağlık raporu

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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...

📍Kan grubu belgesi (Sağlık raporunda belirtilmişse bu belgeye gerek yoktur)

📍Mevcut ehliyet

📍Adli sicil kaydı

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B Sınıfı Ehliyet Sahipleri Dikkat: Son Uyarı! Yeni döneme giriliyor...

📍Yenileme ücreti olarak 15 TL (Bu ücret, 12 TL harç ve 3 TL değerli kağıt bedeli içermektedir)

Bu belgelerle birlikte, randevu alınan tarihte Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne başvurularak ehliyet yenileme işlemi gerçekleştirilebilir.