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Anıl Aci'nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Rüzgar savurdu demişti

Canavar anne Eylem Tok'un oğlu Timur, Oğuz Murat Aci'yi hayattan koparmıştı. Cani anne katil oğluyla Amerika'ya kaçmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra ise Oğuz Murat Aci'nin kuzeni Anıl Aci geçirdiği trafik kazası sonrası kurtarılamamıştı. Ona çarpar kamyon sürücüsü Sait İ. tutuklanarak cezaevine yollandı. Feci kazanın görüntüleri ise bugün ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 22.03.2024 13:52
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Anıl Aci’nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Rüzgar savurdu demişti

Korkunç kaza 11 gün önce TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Sürücü Soner Aci ve oğlu Anıl Aci'nin bulunduğu otomobil arızalanınca emniyet şeridine çekildi. Bu sırada Sait İ.'nin kullandığı 34 ET 4116 plakalı kamyon önce otomobile ardından da Anıl Aci'ye çarptı.

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Anıl Aci’nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Rüzgar savurdu demişti

Kamyon, 100 metre ileride dururken Anıl Aci, çarpmanın etkisiyle savruldu. İhbar üzerine olay yerine, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Anıl Aci'nin öldüğünü belirledi. Kazanın ardından gözaltına alınan kamyon sürücüsü Sait İ. ise tutklanarak cezaevine gönderildi.

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Anıl Aci’nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Rüzgar savurdu demişti

KAZA ANI KAMERADA
Soner Aci idaresindeki 34 VGS 69 plakalı otomobil arızalandı. Soner Aci, otomobilini emniyet şeridine çekti ve araçtaki Anıl Aci ile birlikte arızayı kontrol etmek için aşağı indi. Soner ve Anıl Aci, araçtaki arızayı kontrol ederken Sait İ. idaresindeki 34 ET 4116 plakalı kamyonet Soner ve Anıl Aci'ye çarptı. Yaşanan kazada Anıl Aci hayatını kaybetti.

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Anıl Aci’nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Rüzgar savurdu demişti

Kazayı gören diğer sürücüler jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Anıl Aci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Aci'nin cenazesi savcının olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Anıl Aci'nin hayatını kaybettiği kazanın güvenik kamearası görüntüleri ortaya çıktı.

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Anıl Aci’nin öldüğü kazanın görüntüsü ortaya çıktı! Rüzgar savurdu demişti

Görüntülerde, sürücü Sait İ.'nin kamyondan inerek olay yerine gittiği ve çevredekilerin müdahale ettiği anlar da kameralara yansıdı. Kazadan kısa süre sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi.