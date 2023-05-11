HaberlerGaleriB sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!
B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!
B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika olarak açıkladı. B ehliyetli vatandaşlar müjde gelmiş oldu. Bakan Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi. Açıklamanın ardından 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...