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Haberler Galeri B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!

B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!

B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika olarak açıkladı. B ehliyetli vatandaşlar müjde gelmiş oldu. Bakan Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi. Açıklamanın ardından 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.05.2023 11:44
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B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!

B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi sorusunun cevabı merak konusu oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu son dakika olarak açıkladı. B ehliyetli vatandaşlar müjde gelmiş oldu. Bakan Soylu, "Bundan sonra 125 cc'nin altındaki motorlar B sınıfı ehliyetle kullanılabilecek" dedi. Açıklamanın ardından 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!

Canlı yayında seçim sürecini değerlendiren Bakan Soylu, ayrıca B sınıfı ehliyet sahiplerinin bundan sonra 125 cc altı motorları motor ehliyeti olmadan kullanabileceğini de duyurdu.

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B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı açıklamada, "125 cc altı motorlar var. İki tekerlekli kullanımı arttı.

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B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!

Şehir içi kullanılan Motor sayısı arttı. Birçok insan motor ehliyeti almak durumunda mıyım, diyor. Biz bunların kullanımının sahibi bir bakanlığız.

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B sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi? 2023 125 cc motor modelleri ve fiyatları... Honda CB250R, CB650R, PCX 125!

Arkadaşlarımız çalıştı; Milli Eğitim Bakanımız ile konuştum. 125 cc altı motorlar B sınıfı ile kullanılabilecek. Sadece bir iki ek ders alacaklar." dedi.