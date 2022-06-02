02 Haziran 2022, Perşembe
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin cezası belli oldu! Mustafa Murat Ayhan'a müebbet hapis
Antalya'da üniversite okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü davayla ilgili katil Mustafa Murat Ayhan'ın cezası belli oldu. Genç kızı öldürüp 13 parçaya bölen katil Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl ceza verildi. Kararın belli olmasının ardından kızlarının mezarını ziyaret eden aile, "Kızımın son sözlerini sordum, katil ise güldü" diyerek anlattı.
Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:22
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