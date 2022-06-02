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Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin cezası belli oldu! Mustafa Murat Ayhan'a müebbet hapis

Antalya'da üniversite okuyan Azra Gülendam Haytaoğlu'nun vahşice öldürüldüğü davayla ilgili katil Mustafa Murat Ayhan'ın cezası belli oldu. Genç kızı öldürüp 13 parçaya bölen katil Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl ceza verildi. Kararın belli olmasının ardından kızlarının mezarını ziyaret eden aile, "Kızımın son sözlerini sordum, katil ise güldü" diyerek anlattı.

Giriş Tarihi: 02.06.2022 09:22
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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katilinin cezası belli oldu! Mustafa Murat Ayhan’a müebbet hapis

Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp cesedini 13 parçaya ayıran Mustafa Murat Ayhan'a ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıl hapis cezası verildi.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katilinin cezası belli oldu! Mustafa Murat Ayhan’a müebbet hapis

AZRA'NIN MEZARINA ZİYARET

Kararın ardından Azra'nın ailesi, memleketi Osmaniye Kadirli'ye bağlı Durmuşsofular Köyü'nde bulunan Azra'nın mezarını ziyaret etti.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katilinin cezası belli oldu! Mustafa Murat Ayhan’a müebbet hapis

Duygu dolu anların yaşandığı mezarlık ziyaretinde anne Mezide Haytaoğlu duruşma salonunda kızının katiliyle yüzleştiğini, katile kızının son sözlerini sorduğunu ancak o anlarda nasıl yıkıldığını anlattı.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katilinin cezası belli oldu! Mustafa Murat Ayhan’a müebbet hapis

"KIZIMIN SON SÖZLERİNİ SORDUM, GÜLDÜ"

"Kızımın son sözlerini sordum, katil ise güldü" diyen Mezide Haytaoğlu, şöyle devam etti: "Hâkimden müsaade isteyip caniye 'Yaptın yaptın' da dedim, 'Benim çocuğumu en son gören sendin. En son sözü ne oldu' dedim, hiç cevap vermedi.

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Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katilinin cezası belli oldu! Mustafa Murat Ayhan’a müebbet hapis

'Neden cevap vermiyorsun. Yaptığının yanında bu cevap ne ki' dedim. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendin de yok oldun, yavrum da yok oldu. Her şeyin yok oldu.

Ne oldu hanların, sarayların sana mı kaldı. Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor.

Sürekli ciğerimde bıçak saplı, içim kan ağlıyor. 50 yıl almış, 100 yıl almış, 500 yıl almış, ben sevinemem ki. Çocuğum geri yanıma geldi mi, yok gelmedi."