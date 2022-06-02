Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katilinin cezası belli oldu! Mustafa Murat Ayhan’a müebbet hapis

'Neden cevap vermiyorsun. Yaptığının yanında bu cevap ne ki' dedim. Sonra beni diğer tarafa götürdüler. Gülmüş bana gülmüş. Son gülen iyi güler. Yani gülmeyeceğim ama gülecek durumun mu kaldı senin. Benim yavrumu yok ettin, kendin de yok oldun, yavrum da yok oldu. Her şeyin yok oldu.

Ne oldu hanların, sarayların sana mı kaldı. Gözümün önünden çocuğumun hayali hiç gitmiyor.

Sürekli ciğerimde bıçak saplı, içim kan ağlıyor. 50 yıl almış, 100 yıl almış, 500 yıl almış, ben sevinemem ki. Çocuğum geri yanıma geldi mi, yok gelmedi."